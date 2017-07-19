美欲再制裁十家“涉朝”中企

华盛顿上周提出的、获得两党支持的有关朝鲜的法案可能涉足新领域，制裁对象包括至少一家涉嫌招聘朝鲜劳工的中国服装公司。
美国参议员科里•加德纳13 日说,“朝鲜支持问责法案”将“对与朝鲜做生意的任何实体或其帮助者发出禁令，并对所有那些参与滥用朝鲜劳动力的人实施制裁”。
中国大连中黎伟业贸易公司是拟议中的“二级制裁”的目标公司之一，与它一起遭受制裁的另外9家中国公司包括从事金属贸易和采矿的公司，如丹东至诚金属材料公司和山东日照钢铁控股集团有限公司。
该法案是由美国参议员在7月初朝鲜进行据信的洲际弹道导弹测试后提出的。
“随着朝鲜最近试射洲际弹道导弹取得成功，朝鲜展示了打击美本土的意图和能力，正如特朗普总统所言，我们绝不能允许此类事情发生,”加德纳说，“我提出的获得两党支持的法案给了那些目前与朝鲜做生意的人一个明确的选择——要么与这个邪恶不合法的政权做生意，要么与世界领先的经济和军事大国 （美国）做生意。”
拟议中的这项法案也是美国不再等着中国对其境内的、雇用朝鲜人或与平壤做生意的公司施加更大压力的迹象。
有报道说，将服装或纺织品制造商列为制裁对象也许不符合美国目前的制裁标准。但据韩国一位学者说，此举也许是对朝鲜改变为政府赚取外汇方式作出的反应。
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