圣马力诺或成首个建设5G网络国家 计划2018年启用

西媒称，欧洲小国圣马力诺或将成为世界上第一个建设5G网络的国家。此前，意大利移动电信公司宣布要在该国测试5G技术。
据西班牙《发展报》7月18日报道，意大利移动电信公司与圣马力诺政府签署了一项谅解备忘录，以便在2018年启用5G网络之前，改善目前的4G网络服务。实施改善措施后，圣马力诺的基站数量将增加一倍，还将在圣马力诺中心地区设立一个小型蜂窝网络，作为未来5G网络的轴心。5G网络测试已经在全世界范围内展开，其中韩国、中国和美国等国的运营商率先提出建设5G网络。意大利移动通信公司表示，圣马力诺将是欧洲的第一个5G网络。
意大利移动通信公司在米兰和都灵都展开了5G网络试验，但是在圣马力诺进行网络测试的自由度更高。因为作为一个完全被意大利包围的独立国家，圣马力诺在无线频道使用方面的行政壁垒和法律限制要比意大利少。
该公司技术总监乔瓦尼·费里戈指出：“我们必须尽快进行测试。”他还表示，在圣马力诺的试点将对意大利乃至欧洲5G技术的未来发展起到至关重要的作用。
费里戈表示，欧洲曾在2G技术的发展进程中占据关键地位，但在3G和4G技术却落在东方国家和美国之后。去年欧盟委员会制订一项旨在促进5G技术发展的行动计划。据估计，到2025年，5G技术在医疗、交通、汽车和公共服务等领域为欧洲带来1330亿欧元的经济效益。
预计在全欧洲建设5G网络的成本为560亿欧元，而5G网络未来将创造230万个新工作岗位。有些欧洲国家表示，希望从2019年开始建立5G网络，但电信业仍在尝试对5G技术进行准确定义。很多人依然表示，无法理解为何要开支如此巨大建设一个新网络。费里戈表示，在圣马力诺的试点工作将有助于找到支持5G技术的有力依据。
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