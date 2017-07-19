新加坡妇女菲律宾欠赌债 遭中国人大马人绑架勒索

在菲律宾借钱赌博，却又无力偿还的人注意了！马尼拉最近发生新加坡人及中国人因在赌场欠下赌债而被一群中国及马来西亚人绑架的事件，所幸公寓警卫机警而获救。
菲律宾警方反绑架大队昨天以绑架48岁新加坡籍妇女罪名，逮捕了45人，其中两人是马来西亚人，其它是中国人，他们被指是赌场高利贷集团的成员。
根据GMA电视台翻摄自疑匪手机的影片，1名中国人赤裸上身，被人用枪抵住头部，蹲在地上请求家人汇款赎人。
48岁新加坡女子昨晚试图从囚禁公寓的阳台逃脱，与看守人发生拉扯，警卫发现异状暗中报警，从而破获这起绑架案，另1名中国人也同时获救。
高利贷集团据信向新加坡女子的家人索讨900万披索（约75万令吉）赎金。
电视新闻画面显示，被捕人士直视镜头，似乎并无畏惧及悔过之意。
反绑架大队说，菲国境内有很多这样的集团，初步调查显示，上个月以来已有至少7人受害，部份案例是在中国支付赎金，受害人获释后多数没有报案。
调查人员表示，高利贷集团成员一般是佯装赌客与加害对象亲近，待对方输钱便主动出借赌本，等对方继续输钱并累积下钜额赌债，便假意带他到另1座赌场试手气，却直接把他载到关押地点虐打勒索。（文章来源：星洲网）
_____________WATCH: PNP-AKG arrests 45 suspects believed to be members of an alleged loanshark syndicate for kidnapping a 48 y/o Singaporean. @ABSCBNNews pic.twitter.com/5LxqVj44ab— Maan Macapagal (@maan_macapagal) July 18, 2017
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