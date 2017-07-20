中国限制可回收废料进口 禁令从2017年底生效

外电称，中国18日知会世界贸易组织，作为反“洋垃圾”行动的一部分，将停止接收废塑料和废纸等集运垃圾。
据路透社日内瓦7月18日报道，这个垃圾进口禁令将从2017年底生效，范围还将涵盖炼钢炉渣以及多种废毛、废渣、废棉和废纱。
中国提交给世贸组织的文件说：“我们发现，可被加工成原材料的固体废物中，混杂着大量污染物甚至有害废弃物。这对中国环境造成严重污染。”“为保护中国环境利益和人民健康，我们紧急调整了进口固体废物清单，禁止遭受高度污染的固体废物进口。”
报道称，中国是一个重要废品进口国。去年中国进口了730万吨废塑料，价值37亿美元，占世界废塑料进口总额的56%。
据联合国和世贸组织联合设立的国际贸易中心数据显示，除香港外，中国进口废塑料的最大来源地是日本和美国，大约各占中国进口总量的10%左右。
日美两国还是中国每年废纸进口的主要来源地，两国对华出口在这个价值约10亿美元的业务中占一半份额。
报道称，随着工业化快速发展，中国正加紧监管废物处理行业。中国计划开展全国范围的污染源调查，并敦促地方政府加快步伐，在7月底前启动地方调查。
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