指中国公务船多次经过日本领海 日媒称中方在日本海搞“神经战”

围绕中国海警局船只在对马海峡和津轻海峡的曰本领海内航行的意图等，曰本政府18曰正式展开分析。在包括上述两个海峡的日本附近的国际海峡，近年中国舰船的通行渐增，曰本或对这一动向加强警戒。
据外务省消息人士称，在中国海警局船只相继通过长崎县对马和福冈县冲岛附近领海的15日，日方传达了自己的“关切”。17曰，相同船只在青森县海域航行，曰方认为事态严重，遂由亚洲大洋洲局局长金杉宪治向中方表达关切。官邸消息人士解释称，这是“仅次于抗议的意见表达”。
曰本政府消息人士就中方的意图表示:“中国或是意在传达‘今后也会反复使用这一路线’的信息。可能想凸显存在感。”
曰本政府召开相关省厅会议磋商对策。防卫相稻田朋美在记者会上透露，海上自卫队的p-1反潜机已负责警戒。鉴于中方公务船还多次进入尖阁诸岛(即钓鱼岛及其附属岛屿)周边领海，政府如何提升应对能力成为当前课题。
【日本《读卖新闻》7月19日报道】题：中国在日本海搞“神经战”
中国海警局两艘公务船17日侵入青森县海域的日本领海。第2管区海上保安总部公布了这一消息。中国公务船15日曾在九州北部的领海内航行，日本政府对此“表示关切”，将确认中国方面此举意图。本月2日，中国海军的情报收集舰也进入了津轻海峡的日本领海。日
本政府认为中国可能是故意多次侵入日本领海，因而对此加强了警惕。
第2管区海上保安总部巡逻船确认，17日上午两艘中国公务船侵入了青森县舻作崎海域的日本领海。这是日本方面首次确认中国海警局公务船在青森海域的日本领海航行。
内阁官房长官营义伟在18日的记者会上解释称：“中国方面事先提供消息称，两艘公务船将穿过对马海峡和津轻海峡驶向太平洋。”外务省表示已向中国方面“表示关切”。
日本政府现阶段没有进行抗议。《联合国海洋法公约》承认无害通过
权，即一个国家的船只如果不会带来安全威胁，则可以自由通过其他国家的领海。中国公务船的航行可能符合无害通过权的规定。
据日本政府有关人士透露,中国没有提及进入日本领海，仅表示“公务船要参加与其他国家在北太平洋举行的渔业巡逻”。
外务省干部对中国公务船多次侵入日本领海感到神经紧绷，称“这可能给刚刚出现改善迹象的双边关系泼冷水”。
中国今年1月频繁在周边海域进行军事活动，包括进行海军舰艇和飞机演习等。中国渔船在日本海作业的情况也有所增加。中国公务船可能以保护渔民的名义更加频繁地出现在周边海域。
熟悉中国安保政策的防卫研究所主任研究员饭田将史分析称，美军舰艇最近在中国实际控制的南海岛屿附近实施“航行自由”行动，中国公务船此举或许是“以牙还牙”。由于曰本政府支持美国的“航行自由”行动，中国公务船在日本领海内航行也是为了表达不满。
中国海警局成立于2013年，是由国家海洋局的海监总队和农业部的渔政局等整合而成。海警局时常派遣大批公务船到冲绳县尖阁诸岛周边海域开展巡航活动，这被视为“中国对曰关系的最大成果之一”。
中国政府有关人士指出，海警局今后或将公务船的巡航活动范围扩大至曰本海等尖阁周边以外的海域，进一步加强对日本施压，以此作为中国政府的“新成果”。
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