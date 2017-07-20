报告称1亿美国人受糖尿病威胁

法媒称，18日公布的一份政府报告说，近三分之一的美国人（约1亿人）患有糖尿病或其先兆，即所谓的“糖尿病前期”。
据法新社7月18日报道，糖尿病是一种严重的疾病，会令早亡的风险翻倍。糖尿病的并发症包括失明、心脏病、中风、肾衰、截肢等。
在美国疾病控制和预防中心每两年发布一次的全国糖尿病数据报告中，该机构称糖尿病是“不断恶化的健康问题”，是2015年美国人的第七大死因。
报告说，仅在2015年就确诊了大约150万个18岁及以上新增糖尿病病例。
该中心的糖尿病转化分部负责人安·奥尔布赖特说：“与此前的趋势相符，我们的研究表明糖尿病病例仍在增加，虽然不如前些年那么快。”
报道称，美国共有3030万糖尿病患者，占人口总数的9.4%。另有8410万人患糖尿病前期。这种情况如果不诊治，常常会在5年内引发2型糖尿病。
患有糖尿病前期的病人血糖高于正常值，但还没有达到2型糖尿病的临界值。但医生警告说，糖尿病前期或许已经开始对心脏、血管和肾脏造成损害。
报告说：“近四分之一患有糖尿病的成人（约720万人）不知道他们患有这种疾病。”
最常见的2型糖尿病患者可通过运动、饮食和适当使用胰岛素及其他药物来管理血糖水平。
1型糖尿病在身体不能合成足够的胰岛素时发作，而且没有已知的方法可以预防。
美国疾病控制和预防中心主任布伦达·菲茨杰拉德说：“虽然在糖尿病管控方面取得了一些进步，但患有糖尿病和糖尿病前期的美国人还是太多了。”
报告发现25%的65岁及以上人口患有糖尿病，令老年人成为目前最易受到影响的年龄组。
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