调查称中国人最想去的亚太城市不是东京曼谷 而是新加坡！

外媒称，世界各地旅游胜地都迎来了中国游客大潮，新加坡也不例外。新加坡旅游局的数据显示，中国游客去年在这里花费了约35.2亿美元（约合237.8亿元人民币），比2015年增长了39%，即将近10亿美元。
据新加坡《海峡时报》网站7月19日报道，这是中国连续第二年成为新加坡的最大消费市场，超过了传统上名列前茅的印尼。去年新加坡接待中国游客28.6万人次，比2015年增加了36%。
旅游预订网站Hotels.com18日发布了对3000多名中国旅行者进行调查的结果显示，中国游客大潮不会很快消退。调查发现，新加坡是中国游客最想在未来12个月内前往旅行的亚太地区城市。紧随其后的是悉尼，东京、香港、曼谷和澳大利亚的黄金海岸并列第三。
Hotels.com委托益普索在今年4月和5月调查了过去12个月里曾出国旅行的18岁至57岁人群。
调查发现，在选择度假地时，安全对中国游客来说至关重要。他们还往往重视有历史和遗产价值的地方，以及能提供游乐活动项目的地方。
Hotels.com网站说，新加坡具备所有要素，因为它以安全著称，拥有丰富多彩的遗产和“文化的万花筒”。它还说：“在一望无际的马里纳湾沙滩玩自拍可能是中国游客都不会错过的活动项目。”他们还喜欢许多新加坡人都会讲普通话，而且很容易吃到中餐。
报道称，据新加坡旅游局的数据，中国游客的增长是由中国二线城市的游客增加推动的。
调查报告还突显了中国游客人数和消费力的巨大增长潜力。
去年，中国出境游人次为1.22亿，比2011年增加了74%，但只有10％的中国人持有护照。
持有护照的人出境旅行的时间在延长、开支也增加。过去一年里，他们的平均旅行时间从5天增加到7天，平均开支——包括食宿费——从414美元上升到446美元。
报道称，尽管许多关键指标显示出中国经济增长减缓的迹象，但报告发现，各年龄层的旅行支出都增加了。
接受调查的中国游客表示，在接下来的一年里，他们打算在旅游上平均增加支出10%。
值得关注的是，购物不再是吸引他们的主要因素。如今他们看重的是休闲、体验和探索当地文化与传承。例如，生态和绿色旅游方面的开支在过去一年上升了12%。
义安理工学院的旅游高级讲师迈克尔·基亚姆指出，前往新加坡的中国游客不再忙于购物，转而把钱花在餐饮上。他还说，新加坡可以采取更多措施彰显当地的生活方式、遗产和文化。“自由和独立的中国游客稍稍更有探险精神了，”他表示。“他们喜欢在通常的旅游地带以外探索新加坡的不起眼角落，体验当地的生活方式，比如到芽笼去吃榴莲。”
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