中国留学生回国热：有些领域最好研究成果在中国

西班牙《国家报》网站7月18日发表文章称，过去15年来，海归的中国留学生比例从15%提高到80%。这个增长比例前所未见，背后的原因包括中国经济的快速发展，或者仅仅是因为移民政策导致中国留学生无法待在留学国家。但中国人才回流也是中国政府战略策划的结果：很多专业单位为吸引顶尖人才回国开出了庞大的预算。
从上世纪90年代开始，中国就开展了多项计划来扭转人才外流趋势。经济增长和政治稳定有利于这个过程，但是中国政府的政策和各省竞相采取措施争取高端人才留下，也是促使人才回流的重要原因。教育部的数据显示，2016年中国出国留学人数为54.45万人，同年回国留学生人数为43.25万人。
文章称，一个著名的吸引人才回流的计划是从2008年开始实施的“千人计划”，旨在在国家重点创新项目、学科、实验室以及中央企业和国有商业金融机构、以高新技术产业开发区为主的各类园区等，引进2000名左右人才并有重点地支持一批能够突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的战略科学家和领军人才来华创新创业。
文章称，几位在全球最好大学求学并承认已经收到中国国企、大学甚至市政府工作邀请的、不愿透露姓名的博士生透露，中方提供的条件让人难以拒绝：天价薪酬、中国任意大城市的居住许可、税收减免、帮助解决住房问题还有子女入学问题，等等。“他们甚至给我妻子也提供了工作”，一位刚刚在英国最好大学完成博士学业的中国工程师说。他们当中一些人已经准备回国，但并不仅仅是为对方提供的优越条件：“当然国内有一些明显的缺点，例如污染严重等，但是我所研究的量子物理领域不受这些因素影响，最好的研究成果就在这里”，另一位美国著名学府博士毕业、现在北京生活工作的海归学者说。
杨先生已经与江苏省政府人员一起工作数年，他们致力于吸引中国高端人才落户江苏。“为招揽人才，我组织过去西班牙、意大利、俄罗斯、瑞士、芬兰、美国、澳大利亚、新西兰的活动……很多中国海外留学生和学者不知道这些优惠政策，在当地举办活动让他们多了解政策是很好的方式”，杨先生说。然后代表团会邀请有意者去江苏省会南京看看，了解新建的商业区或者新创企业孵化器。据杨先生估计，这个项目已经让120位人才回到江苏，其中70人已经创立了企业。
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