中国人相亲挑属相让人费解：源于势利和迷信

英媒称，据一份杂志报道，由于围绕羊这种属相的种种不吉利的说法，中国生于1991年和1979年的人的恋爱过程变得困难重重。
据英国《独立报》网站7月18日报道，《凤凰周刊》的一篇文章在网上引起了轰动，记者采访了北京的多位父母，请他们谈谈为儿女寻找对象的经历。他们发现，生于羊年的人被认为一生运气不佳，不适合成为浪漫伴侣。据这篇文章说，对于生于羊年的人（尤其是女性）来说，“命不好，没儿没女，即便其他条件再合适，只要属羊，也一律不考虑”。
在北京，中国人到公园里给孩子找对象很普遍，通常可以看到老年人坐在自己带来的小板凳上，带着各种“相亲材料”，详细说明孩子的收入、住房和教育状况。
据这篇文章说，“京籍、未婚、有房、经济条件好”早已是相亲市场的标配，有的还提出“名校本科以上”、“父母有工作的纯老北京”，还有的甚至要求“中共党员”、“知识分子家庭”等。
到公园相亲的北京姑娘彭顺利尽管满足了所有其他要求，但因为出生于1991年、属羊，大爷大妈只得惋惜地表示：“你什么条件都好，要是不属羊我肯定选你当儿媳妇了！”
这篇文章在微博上引发了大量评论，人们都说这种说法对于出生于羊年的人太不公平。
据英国广播公司报道，一个人说：“怪不得这么多人还单身。”
还有一个人说：“我妈属羊，我女朋友也属羊……这种迷信纯粹是胡说八道，属羊的人性格最好了。”
报道称，最近的羊年是2015年，而生于1991年和1979年的人预计要被一些北京的媒人嫌弃了。
还有人评论，他们认为这种讨厌属羊的人的风气源于势利和迷信。一名单身男子调侃说：“我属牛，来吧，跟我一起吃草吧。”
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