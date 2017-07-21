中美全面经济对话直面分歧

在肯尼迪看来，问题的核心在于，举行对话的大背景是美国的“外交政策非常不明朗，亚洲政策非常不明朗，对华政策同样也很不明朗”。他对此进行了恰当的比喻：“身体的一些器官虽然在运行，但是它们却和大脑没有联系。”





报道称，在这种各自为政状态下的谈判，只能“帮助中国处于有利地位，保持现状，并缓解来自外界的压力”。使中国不必按照贸易伙伴的要求快速作出改变。





杜大伟和瑞安·哈斯都是布鲁金斯学会的中国问题专家。奥巴马总统任内，两人都曾是白宫中国政策方面的智囊。他们二位均对中美对话持审慎态度。





两位专家7月18日在一篇网络文章中提到，特朗普政府有可能会继续此前两位总统刚柔并济的对华政策，一方面规劝中国进一步开放市场，另一方面也避免采取可能会破坏双边经贸关系的强硬措施。这将“降低中国在短期内作出让步的压力，从而让中国有机会通过谈判等方式展示其建设性的一面”。





美对贸易失衡难辞其咎





外媒称，虽然美国和中国誓言要解决两国的贸易不平衡问题，但两国在对话中没有取得任何实质性成果。





据英国《金融时报》网站7月20日报道，中国国务院副总理汪洋表示，中美双方同意为缩小贸易逆差进行建设性合作。在《金融时报》拿到的一份声明中，这位中方代表团团长表示中美两国在大范围问题上达成广泛共识，本轮对话最重要的成果，就是确立了中美经济合作的正确方向。





上述声明发布前，两国经历了一个艰难的对话日。一些专家表示，这显示两国在解决经济逆差方面没有取得实质进展。





中方7月19日表示，作为世界前两大经济体，中美两国合作好了，不仅造福两国企业和人民，也惠及世界。合作才是两国唯一正确的选择。





据美国《华尔街日报》网站7月20日报道，7月19日美国和中国的高层经济对话未能取得任何进展，让白宫重新构建中美贸易关系的努力陷入困境。





报道称，在为时一整天的双边会谈后，美方发表了一份简短声明，称中方认同两国的共同目标，即双方应共同努力削减美国对中国的贸易逆差。但声明中没有透露双方在多大程度上取得了共识以及何时能够重启谈判。





会谈结束后单方面发表声明的做法打破了近年来中国在奥巴马和小布什执政时期与美国进行类似谈判时的惯例。过去，中美两国在会谈结束后通常会发表联合声明，总结双方谈判内容并强调共识。





美国商务部长罗斯称，他希望重新平衡两国贸易关系，使其向着更加公平和平等的方向发展。





罗斯提到了他在两个月前与中国达成针对特定领域的小范围市场开放协议，但同时指出最艰难的工作尚未完成。





报道称，中方官员则提醒称应避免偏离合作轨道。中国国务院副总理汪洋在双方会谈时对罗斯表示，中美互为最大贸易伙伴国和重要投资来源地，合作是双方唯一正确的选择。





据法新社7月20日报道称，有中国问题专家质疑中美全面经济对话这一机制能否在短期内取得进展。他们告诫说，美国的目标可能过于宏大。





布鲁金斯学会专家杜大伟说：“造成不平衡，双方都有原因。”





杜大伟认为，中国“通过各种扭曲性政策保持较低消费水平和较高储蓄水平”，美国如果想减少贸易逆差，就必须“通过削减财政赤字”和进一步刺激私人存款来“增加储蓄”。





报道称，中方似乎暗示美方不要过度施压。中方指出，两国应当进行对话而非对抗。





在会谈前一天对一商贸团体发表讲话时，中国国务院副总理汪洋表示美国自身政策是导致巨额贸易逆差的原因之一。他说，美国各类先进技术、关键设备、重要零部件对华出口潜力巨大。但遗憾的是，受美方陈旧的出口管制法规政策影响，美国企业没有获得应有的“蛋糕”。