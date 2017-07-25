王健林又卖掉了2家万达广场，这下网友炸锅了！

近日，地产圈十分热闹。“首富”王健林把万达旗下的10多个文旅项目和70多家酒店以六百多亿元打包卖给了融创。这之后，63岁的王健林持有的“重资产”只剩下万达广场了。但，7月5日，南昌西湖万达广场悄然易主。
南昌西湖万达广场易主
7月24日，记者从国家企业信用信息公示系统(江西)检索发现，南昌西湖万达广场投资有限公司投资人已由大连万达商业地产股份有限公司变为珠江人寿保险股份有限公司。
南昌西湖万达广场于2015年9月24日在南昌市西湖区市场和质量监督管理局登记成立，投资人为大连万达商业地产股份有限公司，注册资本1000万元人民币，法定代表人为齐界，经营范围为实业投资；房地产开发、经营。
据万达集团官网发布的信息，今年6月23日，南昌西湖万达广场开业，总建筑面积14.78万平方米，开业首日客流27万人次，营业额1400万元。
然而，开业不到半个月，南昌西湖万达广场便“易主”。
接盘方是谁？是何来历？
据悉，接手南昌西湖万达的是神秘而低调的朱孟依，朱孟依，1959年8月出生于广东省梅州市丰顺县留隍镇。房地产界企业家。合生创展集团有限公司董事局主席。1992年与张荣芳、陆维玑夫妇一起在香港创办合生创展集团。2008年当选全国政协委员。
2015福布斯华人富豪榜324名。2016年胡润百富榜，朱孟依家族以280亿财富排名第61位。2016胡润房地产富豪榜，朱孟依家族以145亿排名第29。
今年7月5日，南昌西湖万达广场投资有限公司经营范围、投资人、法定代表人均出现了变动。公开信息显示，该公司经营范围新增了自有房屋及场地租赁，投资人变为珠江人寿保险股份有限公司，法定代表人由齐界变为汪利。
珠江人寿成立于2012年，由广东珠江投资控股、广东金融控股、广东新南方集团、广东韩建投资、广东粤财信托持有。
其中，珠江投资、新南方集团和韩建投资的法人代表分别是朱一航、朱拉伊和朱伟航。他们都是合生创展（0754.HK）董事局主席朱孟依的亲属。
转型轻资产运营模式？
在此之前的4月17日，万达商业持有盐城万达广场的全部股权卖给了中信信托。
根据公开信息，南昌西湖万达广场总投资30亿元，盐城万达广场总投资达60亿元，这两家万达广场已经在今年年中开业运营，正式进入收租阶段。它们还有一个共同的特性，是王健林把它们都卖给里金融机构。
由于万达商业并没有对这两笔交易的详细信息进行披露，究竟万达卖了多少钱？在股东发生变化后，万达广场具体的运营模式如何？尚不得而知。
除了卖掉2家已经收租的万达广场，王健林还做里一个重大举措，对万达商业100%持有的部分万达广场有限公司进行大幅度减资。
从2017年5月9日到2017年6月29日，在两个月时间内，万达商业至少将20家万达广场有限公司的注册资本均减少，而且都是减至清一色的0.5亿元 ...
不过，对比之前万达广场的轻资产运营模式，应该是万达负责品牌运营、设计、招商等，净租金再与投资方进行比例分成。截至目前，万达共开业200余座万达广场，重资产模式的万达广场占据万达广场项目总量八成以上。
王健林说，万达集团未来的战略是全力发展创新型、轻资产业务，并将大幅减债，计划三年左右清偿集团层面金融机构债务。在这种情况下，继续出售重资产的万达广场会成为大概率事件。
王健林在下一盘怎样的棋？是否会陆续卖掉万达广场，万达商业手里还剩有多少牌？这是一个谜。
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