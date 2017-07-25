中国全球悬赏破译甲骨文　“认出”一个字奖励10万元

外媒称，位于中国河南安阳的中国文字博物馆日前面向海内外公开征集甲骨文释读成果，来破译这一已有3000多年历史的古老文字。
据埃菲社7月23日报道，由于甲骨文释读面临瓶颈问题，为充分调动海内外甲骨文研究者的积极性、创造性，推动甲骨文释读取得新的实质性进展，中国文字博物馆推出了这样一个奖励计划，对破译未释读甲骨文并经专家委员会鉴定通过的研究成果，单字奖励10万元；对存争议甲骨文作出新的释读并经专家委员会鉴定通过的研究成果，单字奖励5万元。
报道称，19世纪末，河南安阳的小屯村陆续挖掘出5万多片刻有占卜用文字的甲骨，被认为是现代汉字的早期形式，见证了中华文明。甲骨文一旦得到完全的破译将有助于更好地理解中国商代的社会和生活的各个方面，其中包括政治、军事、文化、社会习俗，甚至还涉及天文、历法、医药等领域。
迄今为止，在已发现的十几万片甲骨上出现的有意义的文字符号在5000个左右，而专家已破译的不足2000个，其余的很多被认为与地名和人名有关，对历史学家和古文字学家来说仍是未解之谜。
报道称，中国文字博物馆鼓励全世界甲骨文研究者运用云计算、大数据等现代技术手段与传统研究手段相结合，形成原创性研究成果。
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