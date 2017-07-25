IMF称中日欧经济向好抵消美英下行压力

法媒称，国际货币基金组织（IMF）23日表示，全球经济复苏的步伐更加稳健，原因是中国、欧洲和日本的经济表现改善，抵消了美国和英国经济增长预期下调的不良影响。IMF同时警告说，工资增长仍十分缓慢，可能加剧一些经济体的紧张，迫使它们出台更加反全球化的政策。而2008年金融危机以来实施的一些金融监管措施遭到削弱，可能导致形势不稳。
据法新社华盛顿7月24日报道，IMF首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德说：“我们于今年4月预测全球经济增长复苏的步伐更加稳健；现在毫无疑问，世界经济正在稳步增长。”
在发布最新的《世界经济展望》时，他表示：“最近的数据显示，世界经济正经历过去10年来最广泛的同步复苏趋势。”
IMF仍预计全球经济2017年的增长率为3.5%，而2018年为3.6%，与4月的《世界经济展望》所预测的一致。
未变的增长预测揭示一些重要经济体的增长预期下调，其中包括IMF于6月下调对美国的经济增长预期。因为IMF认为，美国总统特朗普承诺的一些原本预计可提振经济的开支计划遭到抵制。
美国今明两年的经济增长预期均被下调到2.1%，与上一期《世界经济展望》报告的预测相比分别下降了0.2和0.4个百分点。
根据第一季度比预期疲软的经济活动，同时由于脱欧的影响“仍然未知”，IMF把英国经济今年的增长预期下调到1.7%，降幅为0.3个百分点。
然而，美英经济增长预期下调的不良影响被一些主要经济体的增长预期提升所抵消，包括在欧元区，法国、德国、意大利和西班牙的增长前景都得到改善。
预计欧元区今年的经济增长率将达1.9%，而2018年为1.7%。日本的经济增长预期也在向好，今年的增长率将达1.3%，不过2018年可能大幅放缓到0.6%。
报道称，与此同时，随着北京出台各项经济政策，中国继续成为全球经济增长的主引擎，预计今年增幅将达6.7%，明年将达6.4%。
对于本次将中国今年的经济增长预期上调0.1个百分点，IMF表示，在北京“供给侧改革”的支撑下，“一季度经济增长强于预期”。
IMF将中国2018年的经济增长预期上调了0.2个百分点，但预计中国“必要的金融调整”可能遭遇延迟并导致风险。奥布斯特费尔德在声明中说，中国“较快的经济增长所付出的代价是债务规模持续快速扩大，金融稳定面临风险”。
尽管对世界经济增长持乐观态度，但IMF再次就日益严重的反全球化情绪拉响警报，因为这种情绪可能会让所有经济体遭遇严重损失。反全球化情绪日益严重的部分原因是人们没有广泛分享到经济加速增长的好处。
奥布斯特费尔德说：“尽管失业率在不断下降，但工资增长却仍然十分缓慢。”他表示，这“不仅阻碍人们生活水平的提升，而且还有加剧社会紧张的风险，一些经济体已被迫采取更加保守的经济政策”。
奥布斯特费尔德说：“加强多边合作是实现经济繁荣的另一个关键。”
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