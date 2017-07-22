中俄波罗的海军演拉开帷幕

外媒称，俄罗斯波罗的海舰队发言人罗曼·马尔托夫宣布，俄中“海上联合-2017”联合海军演习第一阶段21日在波罗的海拉开帷幕。他介绍说：“俄中‘海上联合-2017’军演第一阶段7月21日至28日进行。它由两部分组成——陆上阶段和海上实兵阶段。”
据塔斯社7月21日报道，21日上午，在俄罗斯海军波罗的海舰队的主要基地——加里宁格勒州波罗的斯克市——举行了欢迎中国海军的仪式，中国舰艇编队由驱逐舰合肥舰、护卫舰运城舰和补给舰骆马湖舰组成。
马尔托夫强调，“在俄中关系史上，这是中国军舰首次访问波罗的斯克”。
俄海军参与演习的是新一代20380型护卫舰“守护”号和“敏捷”号、救助拖船、卡-27多用途舰载直升机、苏-24战术前线轰炸机和安-26军用运输机等。
根据演习实兵阶段计划，俄中海军军人和飞机将在波罗的海水域演练反潜、防空和反舰防御，以及解救被假想海盗劫持的船只和进行遇难舰船搜救行动。此外，海军军人将对海上及空中目标进行实弹射击。
据俄罗斯卫星网7月21日报道，俄罗斯波罗的海舰队发言人罗曼·马尔托夫表示，“海上联合-2017”军演的俄中双方指挥人员已经抵达波罗的海舰队基地。
他指出，为了共同指挥海上舰艇编队，军演期间将成立联合指挥部。俄方总指挥为俄海军副司令亚历山大·费多坚科夫，中方总指挥是中国海军副司令员田中。
另据美国有线电视新闻网网站7月20日报道，中国一艘最先进的军舰率领小型舰队前往波罗的海，将在那里与俄罗斯海军举行演习。这是两国第一次在波罗的海水域展开联合演习。俄罗斯位于北约成员国波兰和立陶宛之间的飞地加里宁格勒的海军基地被选为演习总部。
中国表示，此次联合演习是入役不到两年的052D型驱逐舰合肥舰首次参加联合演习。
分析人士表示，俄中两国选在波罗的海举行演习，其意义非同寻常。这个地方仍然是在俄罗斯与美国及其北约盟友之间制造紧张的一个源头——中国的到来则表明它希望人们认为它与这些强国平起平坐。
报道称，中国把军舰送到地球对面至少在十年前是难以置信的。美国咨询公司斯特拉特弗公司的一位分析师说：“北京开始派遣海军进行越来越多种类的尝试，让官兵积攒宝贵的远海行动经验。”
华盛顿布伦特·斯考克罗夫特国际安全问题研究中心副主任马格努斯·努登曼说，中国对世界贸易的参与度越来越高，这意味着它希望有能力保护连接欧洲北部港口的通道。
努登曼在美国海军学会官网上撰文说：“经济往来往往会导致海军力量的部署。海军本身也具备外交属性，中国军舰在波罗的海和地中海沿岸停靠，有助于构筑与相关国家的关系。”
这次演习正好安排在中国海军扩大全球活动范围的一个忙碌月份中。
报道称，不久前，北京派遣军舰前往中国在吉布提的一处军事基地。这是中国第一个海外基地，不仅具备重要的象征意义，还将为支持中国军舰在印度洋甚至进行更远的航行发挥至关重要的作用。
6月底，中国第一艘055型驱逐舰下水。斯特拉特弗公司表示，055型驱逐舰“一旦竣工，将进入世界最先进的军舰行列”。
虽然中国海军现在只有一艘现役航母，即辽宁舰，但是中国不久前又下水了一艘航母，预计2020年前入役。
澳大利亚洛伊国际政策研究所非驻所研究员詹姆斯·戈德里克撰文说：“中国海军的航母群将向世人传递这样的信号，即中国是一个强国，拥有与美国相媲美的力量。”
新美国安全中心的一位分析人士说：“中国在全世界范围内执行力量投射和两栖作战的能力将在不久的将来成为政治学领域的一项基本事实。”
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