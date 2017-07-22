杜特尔特发誓绝不访美：美国太讨厌 我永远不会去

外媒称，菲律宾总统杜特尔特21日发誓他绝不会访问“讨厌的”美国，尽管美国总统特朗普早些时候曾对他发出过邀请。
据法新社7月21日报道，杜特尔特是在多个游说团体向美国国会人权委员会攻击其血腥的反毒战争后作上述愤怒表态的。
他对记者说：“我在任期内绝不会访问美国，此后也不会。”杜特尔特还称：“我已经见识过美国及其讨厌之处。他们多次侵犯人权。”他指的是美军在中东的行为。
此前，在美国奥巴马政府批评杜特尔特的血腥反毒战后，杜特尔特曾宣布他将让菲律宾疏远美国。
但是，特朗普在当选总统后于今年4月与杜特尔特通话，赞扬其反毒战，甚至邀请他前往白宫。当时，杜特尔特说，他不能承诺访美，因为他已安排好了其他海外行程。
另据路透社7月21日报道，菲律宾总统杜特尔特21日对美国议员反对其访问白宫的言论予以回击，称他永远不会去美国，还说美国是一个“讨厌的”国家。
杜特尔特的表态是对马萨诸塞州议员詹姆斯·麦戈文言论的回应，后者在美国国会人权委员会的一个听证会上说，如果美国总统特朗普履行承诺邀请这位菲律宾领导人访美，他将表示反对。
这个由美国众议院成员组成的委员会20日在华盛顿举行了一场关于杜特尔特对毒品发动的已经持续了一年的致命性战争的听证会。
杜特尔特说：“在我的任期内，甚至在此以后，我都永远不会去美国。”他毫不掩饰自己对美国这个菲律宾长期盟友的怨恨。
他对记者说：“所以这个家伙怎么会认为我愿意去美国呢？”他指的是麦戈文。
他补充说：“我已经见识过美国及其讨厌之处……美国国会最好先对自己在中东发动的战争造成如此多平民死亡的行为展开调查。不然我也会调查你们。我将从你们过去的罪恶开始。”
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