美欧政府联手捣毁全球两大“暗网”非法交易市场

英媒称，美国和欧洲官员领导的一轮全球网络犯罪调查，已关闭了Alphabay和Hansa Market这两个所谓“暗网”上的非法集市，每月在上面交易的毒品、失窃信用卡账号及武器价值数千万美元。
据英国《金融时报》网站7月21日报道，此举是对交易非法商品的网上集市的最大规模国际打击——Alphabay是全球规模最大的，Hansa Market则是全球第三。实施该行动的，是遍及美国、荷兰、泰国、加拿大、英国、法国及其他国家的数十家政府机构。
研究此类集市的卡内基梅隆大学教授尼古拉·克里斯坦表示：“他们捉住了海中最大的那条鱼。”
根据欧洲刑警组织的一份声明，自Alphabay 2014年创立以来，已有逾10亿美元的交易在上面进行，这些交易是用比特币或其他数字加密货币支付的。
根据克里斯坦的研究，Alphabay上每天的交易规模在60万美元到80万美元之间，差不多是Silk Road的两倍大。Silk Road是一个臭名昭著的“暗网”交易集市，2013年被当局关闭。
报道称，执法人员数年来一直难以捣毁这些集市，因为它们的软件分布在Tor网络上，这是一种隐匿用户身份、令他们几乎无法被追踪的网络，因此这些集市很难被定位。
根据欧洲刑警组织的说法，荷兰官员在6月底首次获得了Hansa Market的控制权，并继续隐秘地运营该集市，并收集有关其用户的数据。接着在7月4日，调查人员向Alphabay发动了攻击，关闭了该网站却并未公开透露他们的介入，令用户猜测Alphabay创办者已携款潜逃。第二天，Alphabay创办者、在泰国过着奢侈生活的25岁加拿大人亚历山大·卡兹，被泰国当局逮捕并关押起来。根据美国司法部的一份声明，卡兹上周在狱中疑似自杀身亡。
报道称，随着Alphabay被关闭，许多用户转移至Hansa Market，这让荷兰当局收集的情报变得更有价值。根据国际刑警组织的一份声明，荷兰当局收集了逾1万个Hansa用户的地址。
7月20日，来自多个国家的官员公布了他们在这次打击行动中的角色，并永久关闭了Hansa Market。
欧盟专员季米特里斯·阿夫拉莫普洛斯表示：“‘暗网’正发展为猖獗犯罪的庇护所。这对我们的社会和我们的经济都是一个威胁，我们只能在全球范围内共同应对。”
根据欧洲刑警组织的说法，在关闭前，Alphabay上非法药品和化学品的交易条目超过25万个，失窃身份证和信用卡数据的交易条目超过10万个。
在华盛顿的一个新闻发布会上，美国司法部长杰夫·塞申斯谈到了执法机构面临的来自“跨国犯罪组织”的“新挑战”，“这些犯罪组织认为它们可以通过“暗网”不受惩罚地实施犯罪”。
他还表示：“这可能是今年最重要的刑事调查活动之一，它打掉了史上规模最大的“暗网”集市。”
不过，分析人士表示，关闭两个集市只会促使用户转向其他类似服务。
卡耐基梅隆大学的克里斯坦表示：“由于还存在许多其他集市，还存在许多其他店铺，此举未必会解决所有问题。我们过去见到过的情况是，人们会迁至别处。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost