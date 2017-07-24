建厂传闻又起，中国会是特斯拉的“救命稻草”吗？

据彭博报道，马斯克即将和上海方面达成协议，与几家本土企业合资建厂，选址就在浦东机场附近的临港。
之前，有关特斯拉在中国建厂曾传过多个版本，像广州、苏州等，表明马斯克的确与各省市政府部门协商过，就像他在加州和美国其他州做的那样，争取最优厚的待遇。这次的上海传闻是最接近真相的一个。
3年前，马斯克在浦东第一次交车时承诺，中国是特斯拉非常重要的市场，今后会在中国加大投入，包括充电桩、体验店、售后服务中心等，建厂为时尚早，但如果建厂，优先考虑浦东。
转眼3年过去了，特斯拉的超级充电桩从当时上海仅有的两个发展到全国的120个，目前美国也只有370个，马斯克憧憬今年年底将它扩充到800个。就连为时尚早的建厂计划眼看也要被敲定了，据彭博报道，马斯克即将和上海方面达成协议，与几家本土企业合资建厂，选址就在浦东机场附近的临港。
尽管屡屡传言特斯拉要来中国建厂，但这并不只是一个市场、销售与产能的问题，这需要两厢情愿以及天时地利人和。
中国似乎与特斯拉有着说不清、道不明的谜一样的关系。每次特斯拉有点新闻，总能让人把其与中国联系起来。最近，特斯拉首席执行官马斯克宣布首批30辆Model 3将于7月底完成交付。但相较于已经产生的37.3万订单来说，特斯拉能否继续按时交付，而不是一再跳票，令人生疑。毕竟，在过去两年里，特斯拉的年产量从未超过10万辆。
或许，扩大产能是最直接的办法。那么，在哪儿建厂呢？没错，大家都认为，中国是个不错的选择。一是中国政府对新能源产业政策的支持力度很大。相比之下，美国现在已经对这一产业不那么友好了。二是，此前特斯拉中国的销售一直不够理想，原因就是价格太贵了。由于高额的关税，中国的特斯拉汽车价格，至少比美国高出40%左右。如果能在中国直接建厂生产，那么其价格就会有竞争力了。
最后，中国拥有巨大的汽车消费市场。如果特斯拉不进来抢这块肥肉，迟早会被其他汽车企业吃掉。所以，销量提升、产能扩大、中国政府支持，一箭三雕，何乐而不为？某种意义上，中国似乎成了拯救特斯拉产能不足的最佳“救命稻草”了。
问题在于，为何特斯拉屡屡被传要来中国建厂，至今却依旧扑朔迷离呢？关键问题恐怕还在于，当前对于特斯拉而言，什么才是最紧急和最重要的，以及以怎样的方式进入中国。
我们不妨从另一个角度来看。比如特斯拉的市值，到目前为止已经数次超越通用，成为美国市值第一的汽车生产商。但其年总销售量却不及福特公司一款车型一个月的销量。就此来说，特斯拉之所以受资本市场欢迎，显然不是因为它业绩如何好，而是它的未来前景如何，能为汽车行业带来什么样的革新。
特斯拉是典型的技术驱动型企业，借助于技术带来的改变，重新定义产业的形态，进而创造出全新的东西。
比如，自动驾驶技术。特斯拉并不把自动驾驶技术仅仅当作智能汽车的一部分，而是把它放到整个公共交通网络的大格局之中。就此而言，特斯拉显然不只是一家生产电动汽车的企业，而是一个提供完善交通系统解决方案的提供商。
除此之外，在能源、在人工智能领域，马斯克同样野心勃勃。不同于传统企业家喜欢强调产品的优质价值，马斯克更注重于技术本身，以及这些技术，可解决人类生存当中的什么问题。
所以，中国对特斯拉是否很重要？关键是从哪个角度来说，以及特斯拉处于发展的哪个阶段而言。
更何况，对于中国来说，现在已经不再满足于充当制造业大国的角色。中国自然欢迎特斯拉，但以何方式进入，以及能带来什么很重要。
比如特斯拉来中国，是否只是建厂组装汽车，还是能借此引进相应的关键技术？如果特斯拉进入中国，会对中国本土的“特斯拉”们造成什么样的影响，对中国这类产业的发展利弊又是如何。这些，恐怕都会是地方政府决策时的考量因素。
特斯拉能否进入中国建厂，显然并不只是一个市场、销售与产能的问题。
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