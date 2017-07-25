企业利润持续好于预期 美股再创历史新高

美媒称，由于企业利润持续好于分析人士的预期，美国股指25日再创历史新高。
据美联社纽约7月25日报道，包括麦当劳和卡特彼勒公司在内的一些大公司财报结果好于预期。石油、金属和其他大宗商品价格的大幅上涨也有助于提振生产能源和原材料的公司股价。
标准普尔500指数上涨7.17点，升至2477.13点的历史高位，涨幅为0.3%。道琼斯工业平均指数上涨100.26点至21613.43点，涨幅为0.5%。纳斯达克综合指数上涨1.37点至6412.17点，涨幅不到0.1%。纳指也创下历史高点。
报道称，得益于油价连续两天走高，能源股成为股市的领跑者。美国基准原油价格上涨1.55美元至每桶47.89美元，涨幅为3.3%。国际基准原油布伦特原油价格上涨1.60美元至每桶50.20美元，涨幅为3.3%。这帮助标普500指数中的能源股攀升1.3%，成为该股指11个板块中涨幅最大的一个。
金融股也表现非常强劲，因为之前的加息使得人们预期银行会对贷款收取更高的利息，从而获得更多利润。
10年期美国国债收益率从24日晚的2.26%攀升至2.32%。两年期国债收益率从1.36%升至1.38%，30年期国债收益率从2.83%涨至2.91%。
国债收益率上涨恰逢美联储就利率问题开始举行为期两天的政策会议。自去年12月以来，美联储已经3次上调利率，但没多少投资者预计美联储会在周三（26日）宣布决定再次加息。大多数人预计下一次加息将出现在今年晚些时候。
报道认为，虽然25日并没有表现出来，但是随着美联储逐渐远离用历史低位的利率来刺激经济增长的政策，很多投资者正面临更不稳定的股市。随着今年许多人预计企业利润将持续攀升，逆向投资者也对股市上涨了多少以及这一过程是否顺利表示关切。
美国詹森优质增长基金的投资经理罗布·麦基弗说：“现阶段人们对股市抱有很大的希望，我们要提醒这些投资者保持小心谨慎。”
报道称，迄今为止，科技股一直是今年股市的明星，因为投资者希望在全球经济增长缓慢的背景下抓住任何可能迅速成长的投资机会。不过25日标普500指数中的科技股下跌0.2%，此前几家公司的财报结果均不及预期。
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