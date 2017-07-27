孙杨布达佩斯成就"自由泳之王" 决赛表现近乎完美

外媒称，中国选手孙杨25日在布达佩斯夺得了200米自由泳冠军，这也是他职业生涯中的第九个世锦赛冠军头衔——而且全部都是个人项目自由泳金牌。
据美国全国广播公司网站7月25日报道，孙杨的夺冠成绩是1分44秒39。他在游完50米时还排名倒数第二，但到150米时突然发力，上升至第一位。美国选手哈斯以1分45秒04的成绩夺得银牌。俄罗斯选手克拉斯内赫摘得铜牌。
报道称，今年25岁的孙杨首次赢得世锦赛200米自由泳冠军，一年前他夺得了自己在奥运会上首个200米自由泳冠军头衔。现在，孙杨已赢得奥运会和世锦赛200米至1500米全部自由泳比赛项目的金牌。能包揽这些项目的另一人是美国的女泳将凯蒂·莱德茨基。
在世锦赛的历史上，就获得的个人项目游泳比赛金牌数量而言，孙杨目前仅排在菲尔普斯（15金）和罗切特（10金）之后。
另据法新社7月25日报道，中国超级巨星孙杨25日夺得世锦赛男子200米自由泳比赛冠军。这是他自23日夺得400米自由泳冠军后在本届世锦赛上夺得的第二枚金牌。
此外，他还是自2011年上海世锦赛以来800米自由泳项目的世锦赛“三连冠”。
报道称，孙杨在200米自由泳决赛中对时间的掌控近乎完美。他在游到半程时排名第四，但在完成最后一个转身后，超过了一直领先的卫冕冠军——英国选手盖伊，并全力以赴取得胜利。
此外据奥地利《标准报》网站7月25日报道，中国选手孙杨以1分44秒39的成绩首次摘得世锦赛男子200米自由泳金牌，此前他在男子400米自由泳中已斩获冠军。他在长池比赛中共赢得了九枚世锦赛金牌。
在进行了多项游泳决赛后，美国在游泳项目上的金牌数量暂时名列榜首，其后分别是中国和英国。
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