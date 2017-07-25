经常与官方不一致，新加坡首位获国际奖的漫画家获得官方的祝贺

据路透社报道，新加坡官方代表在星期一恭贺了首位获得Eisner奖的三大奖项的本地漫画家本地漫画家刘敬贤（Sonny Liew）。Eisner奖被称作是国际漫画展中的“奥斯卡”，也难怪获此殊荣的他能得到官方的祝贺！
三大奖项分别、“最佳作家/画家”、“最佳出版设计”及“最佳美国版国际漫画（亚洲）”奖。
但在这光鲜亮丽的成功背后，他也曾遇到过不少挫折。他的代表作《陈福财的艺术》在2015年5月出版，但当时国家艺术理事会以“内容敏感”，担心会破坏政府及公共机构的权威性等为由，取消了8000元的拨款赞助。当时的刘敬贤非常担心《陈福财的艺术》会因此“泡汤”。
而今，该机构的一位女发言人也公开代表该机构祝贺刘敬贤获此殊荣。并解释称撤回资助捐款是常见的，因为刘敬贤的作品内容不符合当时的资助条款，但有在其他方面支持刘敬贤，包括资助一个在艺术中心的工作室。
《陈福财的艺术》中，作者以漫画家独特的视角纪念讲述了新加坡如何从英国殖民统治中取得独立以及后来1965年从马来西亚中独立出来等。
故事本身围绕两个人展开：一个是新加坡的创始人李光耀，他曾长期担任总理之职，于2015年去世，享年91岁；另一个是左翼工会领袖林清祥，他那引人入胜的演讲曾促使很多新加坡人相信，他们可以独立于英国的统治。
林清祥坐过两次牢。一次是在英国统治之下，从1956年坐到1959年；另一次则是在李光耀治下刚刚独立的新加坡逮捕左翼活动组织者之时，从1963年坐到1969年。他被单独囚禁，健康状况不断恶化，曾试图自杀。他死于1996年，享年62岁。
现今，林清祥在新加坡的官方历史叙事中是不足挂齿的角色，但在刘敬贤的书中，他是一个中心人物，本有很大可能当上总理。刘敬贤还探究了关于林清祥鼓励暴力的指控，并借助新解密的英国文件公允而又令人信服地支持了关于林清祥遭到了陷害的观点。
有兴趣的朋友可以去看看该作品。
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