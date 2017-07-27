切尔西重罚“辱华”球员：“让他留在球队是个错误”

英媒称，因切尔西球员肯尼迪在社交媒体上发表辱华言论，切尔西俱乐部已经决定让肯尼迪返回英国，不再代表球队参加今年夏天的亚洲季前巡回赛。
据英国《旗帜报》网站7月25日援引《伦敦旗帜晚报》报道，除了遭到切尔西的队内罚款外，俱乐部还计划采取进一步的惩罚措施，这名巴西人在斯坦福布里奇的未来现在面临着很大的不确定性。
7月22日切尔西和阿森纳在北京举行比赛的前一天，肯尼迪在社交媒体上发表辱华言论。
报道称，在许多网友纷纷跟帖对他提出批评后，这名球员删除了之前的发言并作出道歉，但为时已晚。
报道称，在切尔西对阵阿森纳的比赛中，当肯尼迪以替补身份在北京鸟巢体育馆现身时，他遭遇了观众的阵阵嘘声。
切尔西花了几天的时间来决定是否把他留在队伍里。
7月23日，俱乐部发表了一份很长的声明，向中国和切尔西在中国的粉丝道歉。不过俱乐部认为这还不够，让肯尼迪继续留在球队是个错误。
俱乐部与主教练安东尼奥·孔蒂商量肯尼迪的去留问题，然后决定将其送回伦敦。
据了解，肯尼迪于当地时间25日早晨离开俱乐部在新加坡的基地。
报道称，中国媒体就肯尼迪辱华事件发表评论，强烈批评肯尼迪本人和切尔西俱乐部。有评论说：“众所周知，切尔西足球俱乐部，在英超是支劲旅，在中国拥有无数拥趸，甚至不少球迷堪称‘死忠’。但让人遗憾的是，肯尼迪却大放厥词，羞辱中国，制造一起广大球迷无法容忍的辱华事件，是可忍孰不可忍？”
当《伦敦旗帜晚报》体育版向孔蒂询问肯尼迪事件时，孔蒂回答说：“关于肯尼迪，他知道自己的错误了，他对此确实非常抱歉。”
报道称，肯尼迪可能会被孔蒂排除在新赛季的计划之外。
2015年，肯尼迪以630万英镑的转会费从弗鲁米嫩塞足球俱乐部加盟切尔西。迄今为止，他一共代表切尔西出场22次，其中孔蒂执教期间仅有两次。
上个赛季，肯尼迪被租借去了沃特福德，但俱乐部的消息人士称他的态度有问题，只踢了一场比赛就被送回。
肯尼迪和切尔西前锋迭戈·科斯塔是好朋友，在过去两年里他的表现并不如俱乐部所期待的那么亮眼。
孔蒂让他加盟亚洲巡回赛是因为球队人手不够。
不过在下月底之前，切尔西还打算再签四名球员，并优先考虑再签一名左边后卫。
《旗帜报》7月21日的报道说，切尔西将给孔蒂数百万英镑来签约新球员。
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