中日企业竞标争夺马来西亚“大马城”项目

新媒称，价值几十亿美元的马来西亚“大马城”（Bandar Malaysia）房地产开发项目非常吸引人。多家中国企业和两家日本巨型公司——大和房屋集团、三井不动产——为此争执不下。
7月25日新加坡《海峡时报》网站援引马来西亚政府高层消息来源的报道称，马来西亚政府已经收到了九份关于开发“大马城”的投标书。
这九家公司中，七家为中国公司，分别是：中国建筑、中国交通建设、中国葛洲坝集团、绿城海外、华润集团、中国万科和中国交建旗下全资公司——澳大利亚工程公司John Holland。
报道称，根据马来西亚政府官员的说法，投标书中规划的开发方案金额介于70亿美元到105亿美元之间，该项目将包括新加坡与吉隆坡之间高速铁路的总站，成本可能超过500亿令吉（1元人民币约为0.63392马来西亚令吉）。值得一提的是，这7家中国公司全部为国企。而此前曾和马来西亚政府谈过该项目的万达集团并不在该名单中。
消息人士还称，几位中方竞标者指出他们计划要引入著名的西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦来设计整体小镇。
据悉，“大马城”项目为马来西亚国有企业一马发展公司所有。“大马城”距离“双子塔”大厦约7公里，是目前吉隆坡中心区域单一最大、未开发的完整地块。该项目占地面积约200万平方米，总建筑面积约840万平方米，开发期限为15至20年。根据马来西亚政府规划，“大马城”项目主要以加拿大蒙特利尔地下城为设计蓝本，将成为吉隆坡最重要的交通枢纽和集金融、商业、文化、旅游、高级住宅于一体的国际经济中心，建成后为同类型项目中世界第二大规模。规划中的马来西亚至新加坡高铁马来西亚终点站、多条城市轨道、城际铁路和机场快线未来都将交汇于“大马城”。
目前，“大马城”项目的招标者只对《财富》杂志500强企业开放，在过去三年收入达5000亿令吉或更多。
报道称，参与投标的中企和日企都确信，“大马城”房地产项目的中标者将更有机会在吉隆坡-新加坡高铁项目中扮演重要角色。
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