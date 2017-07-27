中美成技术大平台经济“主角” 欧洲错过这趟重要列车

西媒称，欧洲错过了上世纪90年代驶出的技术大平台这趟重要的列车，但还有赶上其他列车的可能。专家指出，此类平台是颠覆性新技术的主角。这趟列车上有谷歌、苹果、脸书和亚马逊，也有中国的阿里巴巴和腾讯。特别是亚马逊，该公司不但是一家商业企业，更涉猎信息存储、云计算、机器人和人工智能等多个领域，甚至还有一个投资公司的身份。
据西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站7月25日报道，很多技术大平台已经形成了一套体系。它们涉猎越来越广，投资从人工智能到金融行业当中几乎所有崭露头角的新技术。美国平台和中国平台之间存在根本差别：美国平台是一个从容不迫的发展过程的必然产物，而中国平台则是一个费尽心思的精妙设计，其内容不但包括促进商业发展，更包括新的商业发展模式。专家认为，谷歌和苹果只会在极少数情况下投资小公司，然而阿里巴巴的目标就是在中国扶持中小型企业。换言之，阿里巴巴是带着明确的目标诞生的。
报道称，技术大平台已经取得丰硕成果，未来还将有更大成就。世界地缘经济已经进入一个转折点，美国和中国掌握着控制权。在现存的大平台中没有一个来自欧洲。虽然欧洲错过了这趟列车，但是这些大平台看准了欧洲的欣欣向荣的数字化市场，因此很多欧洲企业都将从中受益。值得一提的是，2010年至2013年欧洲新增就业岗位主要来自数字应用领域。但大多数数字应用还是依托于美国的两大操作系统：谷歌的安卓和苹果的IOS。
在西方的十大创新企业当中没有一家是欧洲企业。但欧盟委员会已经加强在创新领域的投资，正在奋起直追。在硅谷有大批来自欧洲的优秀技术人才。然而，欧洲却不具有如此吸引力。或许不会在欧洲大陆诞生另一个硅谷，但欧洲可以促使伦敦、柏林、巴黎、斯德哥尔摩等多个高科技术中心加入一张巨大的合作网络。
报道称，虽然错过了一趟列车，但还有其他列车尚未驶出站台。欧洲能在航空航天领域取得斐然成绩，那么也能在其他领域大展宏图。实际上，空中客车公司正在以大数据为基础，开发一个全新的数字转型项目，以便改善营销模式，并致力于在硬件和软件两方面同时获得创新成果。
欧洲即将成为全球最主要的三大超级计算机拥有者，其他两大拥有者当然是美国和中国。虽然欧洲在物联网方面的发展道路才刚刚开始，但欧洲人或将在5G网络发展方面赶超美国。
报道称，为了赶上新的列车，欧洲要做的是改变教育制度。欧洲在科技和工程领域的专业人才尚不足。由于缺乏专业人才，很多高科技工作岗位都虚位以待。只有足够的人才储备才能让欧洲有力量奋起直追。
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