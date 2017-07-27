一项研究称西方男性精子数量40年来锐减

英媒称，一位专家警告说，如果人类的精子数量继续以目前的速度下降，人类可能会灭绝。
据英国广播公司网站7月26日报道，研究人员对近200项研究的结果进行总结评估后表示，来自北美、欧洲、澳大利亚和新西兰的男性精子数在不到40年的时间里减少了约一半。
研究负责人哈加伊·莱文说，他对未来可能发生的事情感到“非常担心”。
报道称，这是有史以来规模最大的一次评估，将1973年到2011年的185项研究的结果汇总在一起。
流行病学家莱文博士告诉BBC，如果以这种趋势持续下去，人类可能会灭绝。
他说：“如果我们不改变生活的方式和环境以及我们接触到的化学物质，我非常担心未来会发生什么。”
他表示，“最终我们可能会遇到麻烦，而这可能是人类灭绝。”
一些没有参与这项研究的科学家表示，得出这样的结论可能为时尚早。
来自希伯来大学的莱文博士发现，来自北美、欧洲、澳大利亚和新西兰的男性精子的浓度下降了52.4%，精子总数则下降了约59.3%。这项研究还表明，下降比率仍在继续。
相比之下，南美、亚洲和非洲没有出现明显的下降，但研究人员指出，在这些地区进行的研究相对要少得多。然而，莱文博士担心最终这些地区的男性精子数量也会下降。
报道称，以前的许多研究表明，发达国家的精子数量也出现了类似的大幅下降，但有人怀疑，其中很大一部分研究存在缺陷。
一些研究调查样本男性人数相对较少，或只包括去生育诊所的男性，他们的精子数量可能本来就很低。
还有人担心，那些声称精子数量下降的研究结果相比那些看上去正常的研究结果更有可能发表在科学期刊上。
而另一个困难是，早期计算精子的方法可能高估了真实计数。
综合考虑这些因素，研究可能会得出精子数量下降的错误看法。
设菲尔德大学的艾伦·佩西教授说：“迄今为止发表的许多研究都声称人类精子数量在最近有所下降，但我不太相信。”
他说，然而，莱文博士和他的同事们所做的研究，参考了之前许多有缺陷的研究。
佩西教授认为，尽管这项新研究降低了错误的可能性，但它并没有完全消除错误。因此，他说，应该谨慎对待这些结果。
他表示，一些争论尚未得到解决，显然还有许多工作要做。
但他同时表示，此项研究结果的确代表着在澄清数据方面向前迈进了一步，这可能最终使人们能够设计更好的研究来检验这个问题。
报道称，目前没有明确的证据表明精子数减少的原因。但它与接触农药和塑料制品的化学物质、肥胖、吸烟、压力、饮食、甚至看太多电视有关。
莱文博士说，迫切需要找出精子数量减少的原因，并找到扭转这一趋势的方法。
他说，“我们必须采取行动——例如，更好地监管人造化学品——并且继续努力解决吸烟和肥胖问题。”
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