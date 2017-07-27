美国众议院全票通过对俄制裁法案 特朗普权力或将受限

境外媒体称，美国国会众议院几乎全票通过对制裁俄罗斯新法案。相关制裁措施是因美国大选期间受到可能来自俄罗斯的黑客攻击以及俄罗斯吞并克里米亚半岛而颁布的。
据德国之声7月26日报道，根据所通过的一揽子制裁法案，现有针对莫斯科的制裁措施范围将扩大。众议院同时同意对伊朗和朝鲜实施新的制裁。
报道称，国会两党谈判领导人以罕见的超党派的一致性推进了新制裁措施的出台。尤其引人注目的是：新法限制了总统未来放宽制裁措施的权力。
根据新法中的一项关键规定，特朗普总统在更改针对莫斯科现有制裁措施前，必须获得国会的同意。由此，总统受到国会的制约。
白宫原本反对强化制裁，但现在审慎表达了赞同态度。理论上，总统可以使用否决权，但国会又能假手超党派多数予以否决，此时，白宫必须向国会作出更改制裁措施的全面说明，立法方将须在30天内做出决定，接受还是否决总统的计划。
报道称，美国国内围绕与特朗普关系的争议也给美欧关系带来影响。新制裁法案有可能使本已受累的跨大西洋关系承受更大压力。因为，欧洲企业更明显倚赖俄美在能源领域的共同项目。根据新制裁法案，帮助俄罗斯建造输油、输气管道的企业将遭惩罚。
与此相应，各自拥有大型能源康采恩的奥地利、德国等国家对美方的相关法案提出抗议。德国联邦政府担心，新法有可能为制裁德国企业铺平了道路，也有可能因与俄罗斯的共同项目影响到其他欧洲国家企业。北溪二号（Nord Stream II）天然气管道项目便是其中的一个。因此，欧盟也已威胁说，若欧洲企业遭美方制裁，欧盟将采取反制措施。
另据台湾“中央社”7月25日报道，美国联邦众议院7月25日压倒性表决通过对俄罗斯实施新制裁，及迫使总统特朗普须取得议员同意才能对莫斯科减轻制裁。白宫共和党议员罕见限制总统权力。
据台湾“中央社”援引路透社报道称，目前仍不清楚这项法案会多快送入白宫，让特朗普决定将签署还是否决。法案仍须交由参议院表决通过。
白宫说，总统尚未决定是否签署这项措施。如果驳回法案，特朗普可能损害他追求改善与莫斯科关系的希望，也得承担议员推翻他否决的风险。
白宫发言人桑德斯说：“尽管总统支持对朝鲜、伊朗与俄罗斯施加严厉制裁，白宫正检视众议院的法案，等待最后呈交到总统办公桌的立法方案。”
据法新社报道，针对伊朗与境内伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）及朝鲜的新制裁也涵盖在法案里。伊斯兰革命卫队被控诉支持恐怖主义，朝鲜则因多次试射导弹遭到制裁。
克里姆林宫警告，若再次向俄国实施制裁，对两边都会不利。
克里姆林宫发言人佩斯科夫斯基表示：“我们认为持续发表实施制裁的言论，会为两国利益带来反效果，也会造成伤害。”
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