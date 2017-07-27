“搁置争议 共同开发”可成解决南海争端模式

香港《南华早报》网站7月26日刊发题为《与马尼拉共同开发能源，北京视之为解决南海争端的“模式”》的文章称，中菲之间走向“搁置争议，共同开发”可以成为其他南海权益声索国效仿的模式，以此共同实现双赢。
文章称，中国希望与菲律宾在南海共同开发能源项目能够成为其他与这个亚洲巨人存在海洋争端的国家效仿的模式，但是共同开发项目仍面临很多障碍。
中国外长王毅25日在马尼拉表示，他支持与菲律宾共同开发能源的主张，因为单方面行动对双方都有害。
文章援引中国南海研究院院长吴士存的分析认为，与菲律宾的共同开发项目将成为其他南海权益声索国效仿的模式。他说：“考虑到短时间内难以解决争端，我认为很多国家可以效仿这种模式，与中国实现双赢。”
吴士存指出，中国长期以来一直建议与菲律宾在南海共同进行能源开发和执法，但与上届政府的谈判进展不顺。现在菲律宾需要能源供应以促进经济发展，与中国合作可充当救助手段。他说：“最大意义在于很多与中国存在海洋争端的地区国家可以效仿马尼拉此举——搁置争议，共同开发。”
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