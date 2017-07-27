飞行员本来就不够！印度空军5年摔了29架飞机

英国《简氏防务周刊》网站7月25日发表题为《印度空军近五年在事故中损失29架飞机》的报道称，印度国防国务部长苏巴什·巴姆雷21日对印度议会称，由于“技术缺陷和人为错误”，印度空军在过去五年中有29架飞机在事故中损失。
巴姆雷称，2012年4月至2017年7月间损失的这些飞机中有5架苏-30MKI多用途战斗机和3架教练机，但他没有提供更多细节。
然而，印度空军消息人士向记者透露，这五年间发生的事故还涉及12架米格-21战斗机、5架“美洲虎”攻击机和2架运输机。
印度空军在此期间损失的其余飞机包括一架俄罗斯制造的米-17“河马”多用途直升机和一架本国设计的“北极星”先进轻型直升机。
4月份，巴姆雷曾告诉议会，在2016-2017财年，有11架战斗机在事故中损毁：比上年增加了3架，使得该年成为近十年来印度空军飞机失事最多的年份之一。
对印度空军来说，最高的空难伤亡数字出现在2016年7月。当时一架安-32飞机在孟加拉湾上空失踪，机上29人遇难。
印度空军仍然是事故率最高的空军之一。
议会国防委员会、主计审计长公署以及其他政府和空军监管机构的报告得出结论称，这在很大程度上要归咎于陈旧平台的技术问题和飞行员失误。
印度空军还面临战斗机飞行员短缺的问题。根据2015年4月议会国防委员会的一份报告，印度空军当前的战机数量与飞行员数量之比为1∶0.81，远远低于1∶1.25的规定比率。
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