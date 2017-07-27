全球经济复苏需警惕美国的破坏力

英国《金融时报》25日发表社论《政策不确定性仍是全球复苏大敌》称，美国已经不再是全球经济增长的唯一引擎，其失去的动力可以由其他地区的加速增长来弥补。但这种增长仍是平稳的，势头并不猛，而政策制定者破坏增长的能力还是太过强大。
文章称，自全球金融危机爆发以来，全球经济的维持一直过多依赖美国。因此尽管今年美国经济有些不尽如人意，且大规模财政刺激促进经济增长的前景也消失了，但可喜的是中国、欧元区和日本已挺身接棒。然而，虽然美国不一定是增长的唯一引擎，但如果美国在国际贸易中开启一场重大冲突，则有可能导致整个增长骤停。
国际货币基金组织（IMF）周一公布的最新预测数据显示，全球经济增长率预测维持不变，今年为3.5%、明年3.6%的健康水平，同时欧元区、中国和日本今年的数据得到上调。今年的预测被下调的大型发达经济体只有美国和英国。
文章称，就美国来说，IMF对其今年的增长率预测下调了0.2个百分点，2018年的则大幅下调了0.4个百分点至仅2.1%。实际上，IMF最初对于特朗普政府推行大规模财政刺激的能力过于乐观了。特朗普上台时说有一个巨大的基础设施支出计划和要大幅减税。结果这位总统无法与国会达成交易，意味着迄今为止他的计划毫无结果。
至于英国方面，文章称，由于第一季度的疲弱增长，IMF下调了对其今年的预测。自去年脱欧公投后英国消费者一直受英镑下跌拖累。英镑疲软推高了通货膨胀，侵蚀实际收入，但未能为净贸易提供弥补性的增长提振。7月24日，英镑兑欧元汇率回到其公投后低位。但整体上，对英国增长预测的下调幅度相对较小。IMF仍预计英国经济今年的增长速度将快于法国和意大利，比德国仅低0.1个百分点。脱欧对英国的最终影响不太可能是积极的，但在短期内也没有被证明是灾难性的。
文章称，此次预测最令人振奋的部分之一或许是对全球贸易的持续乐观。金融危机爆发前的几年里，全球贸易增速平均为国内生产总值（GDP）增速的两倍左右，但危机之后，贸易增长几乎再没跟上整体经济扩张的步伐。但如果能实现2017年4%和2018年3.9%的增长，实际商品和服务贸易的增长预计将超过GDP增速。全球化尚未进入死胡同。
然而，正如IMF警告所说，政策不确定性是中期内全球经济面临的最大威胁之一，而且这一点在贸易方面最为明显。文章称，美国商业游说团体、美国贸易伙伴的努力以及特朗普政府内部理智的声音，到目前为止阻止了特朗普将其疯狂的重商主义言论变为现实，而且避免了一场国际贸易战。但是，关于对钢材实施惩罚性关税以及重新谈判贸易协定的重大决定就在眼前。
文章称，好消息不仅是全球经济正在增长，还有美国增长引擎失去动力可以由其他地区的加速增长来弥补。但这种增长仍是平稳的，势头并不猛，而政策制定者破坏增长的能力还是太过强大。
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