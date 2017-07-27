富士康投资百亿在美国建厂 特朗普兴奋：郭台铭是“一个朋友”

美国总统特朗普和富士康创始人兼总裁郭台铭在白宫东区举办的仪式上共同宣告这一投资项目。
特朗普称，这是美国制造业“伟大的一天”，富士康董事长郭台铭是“一个朋友”。“ 以富士康为代表的诸多行业领导者的加持，让世人更加意识到美国工人的无与伦比、美国梦的无限可期，美国的繁荣就在眼前。”
威斯康星州称，富士康将在2020年前投资100亿美元兴建制造业园区，园区将创造13,000个新就业岗位。“这对我们州乃至美国都是一个百年一遇的机会，威斯康星已经准备好了。”沃克州长表示，“我们称之为‘Wisconn Valley’，因为我们相信这一投资给威斯康星州带来的转型升级就像当年硅谷之于旧金山湾区带来的变革一样；富士康将前瞻高科技制造带到美国，威斯康星州将共同引领这一变革之路，感谢富士康选择威斯康星州，感谢郭台铭先生对此所做的一切努力。”
白宫表示，这座工厂是富士康计划在美国进行的一系列投资的首个项目，也是富士康董事长郭台铭重建美国电子产品供应链的大胆押注，该供应链已于最近数十年移往中国和其他低成本的亚洲国家。富士康旗下拥有夏普公司。
该工厂将生产液晶显示器，坐落在众议院议长保罗·瑞安的选区，据彭博社披露，瑞安是来自威斯康星州的共和党人，也正是他亲自游说了特朗普以及白宫幕僚长Reince Priebus，帮助敲定了郭台铭的投资。据一名白宫官员透露，特朗普的女婿库什纳牵头的白宫创新办公室从中牵线搭桥，促成了这笔100亿美元的投资落地。这名白宫官员因当时计划尚未公布要求匿名。
特朗普在白宫与郭台铭共同举行的庆祝仪式上称赞了这笔投资，并称“这对于美国工人和美国制造业来说是伟大的一天，”特朗普还表示富士康决定在美建厂都是他的功劳。
“如果我没有当选的话，他肯定不会投资这100亿美元，”特朗普说，同时看向了郭台铭。
一位高级政府官员表示，富士康的决定反映出特朗普的政策所带来的好处，其中包括“买美国货原则”以及其对“通过重大税务改革与基建支出法案”的承诺。
另据美国有线电视新闻网文章分析，富士康在威士康星州建厂或将享受该州政府给出的高达30亿美元的税收减免。文章认为，这是一项诱人的优惠。
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