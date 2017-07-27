美国麦当劳被曝冰淇淋机严重发霉 中国麦当劳连夜声明自用设备安全

昨天晚间，中国麦当劳官方微博发声明称，在中国，麦当劳餐厅使用的冰淇淋设备，每天自动定时加热消毒，确保食品安全。
7月26日，某微信公众号发表文章称，美国路易斯安那州的一家麦当劳里，当地大学生Nick决定应聘麦当劳的后厨帮工。在工作了大概5天以后，经理给他安排了制作冰淇淋的工作。每天下班，都可以得到一个免费的甜筒。
下班后，Nick无意间打开冰淇淋制作机后盖，一股腐烂的酸臭扑面而来。随后，他发现，麦当劳机器里存放奶油的凹槽里，附着了一层厚厚的已经发霉了的奶油。经理不但表示，夏天冰淇淋生意这么好，没时间清理，还不让Nick清理。第二天，Nick被辞退。
Nick把此事发在推特上，到7月26日，这条推特已经被转发了13000多次，登上了推特热搜。目前，美国食品安全局（FDA）已经介入调查。25日午后，麦当劳股票盘中跳水，直落1.3个百分点。
针对此次事件，昨天晚间23时许，麦当劳官方微博发布了《关于美国冰淇淋机的媒体声明》。该声明表示：“我们关注到今天网络上出现了有关美国冰淇淋机的转载信息，麦当劳美国仍在调查事件的真实性。在中国，麦当劳餐厅使用的冰淇淋设备，每天自动定时加热消毒，确保食品安全。同时，所有零配件定期清洗消毒并按时更换，确保为顾客提供安全且高品质的食品。”
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