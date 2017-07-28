英扬言派军舰到南海搞“航行自由” 英媒：或引发紧张局势

外媒称，英国国防大臣迈克尔·法伦27日称，英国计划明年派一艘军舰前往南海争议水域进行“航行自由”演习。此举很可能会激怒中国。
据路透社7月27日报道，法伦说，英国将增加在该水域的军事存在，英国去年曾派出4架战斗机参与了与日本在该地区举行的联合军演。
法伦对路透社记者说：“我们希望明年能向该地区派一艘军舰。我们尚未最终决定将在哪里部署该军舰，但是，我们在驶经南海时不会受到中国的限制。我们有‘航行自由’的权利，我们将会行使我们的权利。”
路透社分析称，英国军舰的出现可能会引发紧张局势。英国此举还会影响到伦敦与北京之间的关系，可能会在英国脱欧之际，破坏巩固两国政府所谓的双边关系“黄金时代”的努力。
法伦说：“去年10月，英国皇家空军的‘台风’战斗机曾飞越南海上空，当我们再有机会的时候，我们会在该地区行使‘航行自由’权，不管是军舰还是飞机。”
报道称，中国多次谴责域外国家卷入南海争端的做法。
另据法新社7月27日报道，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊当日表示，英国打算在脱离欧盟后在亚洲扮演更重要的角色，包括在这个地区部署航空母舰。
他在悉尼接受《澳大利亚人报》采访时说：“我此行目的之一便是传达这项信息，即我们如今将更加重视亚太地区和澳大利亚。”
约翰逊在悉尼出席英国和澳大利亚外交及国防部长年度会议后说，支持所谓的“航行自由”是英国“强化”在亚洲存在的方式之一。他告诉记者：“大家都已见到，我们去年是如何派遣‘台风’战斗机到日韩的。”
约翰逊说：“我们刚刚建造了两艘巨大的新航母，我们首先要做的就是把它们派往这个地区执行‘航行自由’行动。”
与此同时，英国国防大臣法伦决定参与澳大利亚下一代海军舰队的竞标，这笔大交易包括建造九艘护卫舰。
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