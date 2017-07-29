中情局长指中国是美“最大威胁”

境外媒体称，在一次罕见的媒体访问中，美国中情局局长蓬佩奥说，长期来看，对美国最大的安全挑战来自中国而非俄罗斯。
据英国广播公司网站7月26日报道，就外界关注的中美关系走势问题，蓬佩奥的话十分直接。他说，中国、俄罗斯和伊朗都将在未来对美国造成重大问题，但中国是更大的威胁，因为其强劲的经济和不断加强的军力。
蓬佩奥表示，中国不断加强军力，是为了在全球范围内对抗美国。他说，中国正为削弱美国实力作出很多努力。
另据《台湾苹果日报》网站7月27日报道，对于美国中情局局长蓬佩奥接受媒体专访时将中国视为头号威胁的说法，中国外交部发言人陆慷27日在记者会上反问，如果按照这个逻辑，是不是当今世界谁的经济、军事实力最强，谁就是对国际社会的最大威胁？
他强调，中国奉行的是独立自主的和平外交政策，中国不对别国构成威胁，也不做损害他国利益的事情。但与此同时也不会容忍他国威胁中国或做损害中国利益的事情。
此外美国外交学者网站7月24日刊登美国史汀生中心访问学者莫尼什·图朗巴姆题为《对抗霸权：中美平衡》的文章称，如今，美国面临的最大挑战之一是利用涵盖从合作到胁迫的各类战略手段来遏制中国崛起。目前被普遍认为正在失去全球领导地位的美国面临的是这样一个中国——它希望世界、尤其是美国承认中国时代已经到来。即便是在与中国存在安全对抗的国家中，中国的经济影响力也是显而易见的，这导致很多国家希望就经济事务与北京结盟而就安全事务与华盛顿结盟。这一切将给美国的全球领导地位——以及美国与既担心中国、但同时又被缠入了中国经济蛛网中的各国的交往带来什么？中美关系的性质及其对全球地缘政治的影响尚无定论，但有一点是清楚的，那就是两国的博弈始终在进行。
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