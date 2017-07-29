习近平勾勒中共执政新方略

境外媒体称，中共中央总书记习近平在一个高级干部专题研讨班开班式上发表讲话强调，党的十八大以来，党和国家事业发生“历史性”变革。几个月后，中共将迎来重要的十九大。
据埃菲社7月27日报道称，这次研讨班于27日结束，是迎接中共十九大的准备工作的一部分。在将于今年秋季召开的十九大上，中共领导层将决定一些关系到国家未来发展的重大变化。
报道称，在此次讲话中，习近平强调了5年来中国取得的成就：解决了许多“长期想解决而没有解决的难题”，办成了许多“过去想办而没有办成”的大事。
习近平指出，5年来，中共加强“对意识形态工作的领导，巩固了全党全社会思想上的团结统一”。他还强调了党的十八大以来在反腐败斗争上取得的成绩。中国的反腐败斗争使大批有问题的官员受到惩处。
报道称，在对外政策方面，习近平指出，党的十八大以来的5年，“坚定不移推进中国特色大国外交”，营造了中国发展的“和平国际环境和良好周边环境”。
另据台湾“中央社”7月27日报道称，中共中央总书记习近平说，对党的十八大以来全面从严治党取得的成果，“人民群众给予了很高评价”。
省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的十九大”专题研讨班26日至27日在北京举行，习近平在开班式上作上述表示。
报道称，习近平强调，全党要坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展……确保党始终同人民想在一起、干在一起。
此外据路透社7月28日报道称，在今年晚些时候召开一次重要的党代会之前，习近平说，中国执政的共产党不能“沾沾自喜、盲目乐观”。
报道称，官方的新华社27日援引习近平在一次省部级主要领导干部研讨班开班式上的讲话说，对党的十八大以来“全面从严治党取得的成果，人民群众给予了很高评价”，“但是，我们决不能因此而沾沾自喜、盲目乐观。全面从严治党依然任重道远”。他说：“全面从严治党永远在路上。一个政党，一个政权，其前途命运取决于人心向背。”
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