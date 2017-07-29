日对涉朝中企追加单边制裁 中方：日应立即撤回错误决定

境外媒体称，作为对朝鲜强行开发核与导弹行为的单边制裁，日本政府27日基本确定将追加包括两家中国企业在内共计5个团体与9名个人为资产冻结对象。中方正告日方立即撤回错误决定。
据日本共同社7月28日报道，资产冻结对象除涉及核与导弹计划者之外，还将加入涉及金融服务者、涉及运输者以及涉及包括煤炭在内的矿物贸易者。通过本次举措，包括履行联合国安理会决议在内，制裁对象扩大到共计63个团体与79名个人。其中中国增加到3个团体与4名个人。
日本政府希望通过追加的单边制裁展示与美国的合作态度，同时促使中国和俄罗斯等相关国家加强对朝施压。
另据“中央社”7月28日报道称，外交部发言人陆慷说，日本追随某些国家、损人害己的做法是搬起石头砸自己的脚，应立即撤回错误决定。
陆慷说，中方坚持半岛无核化目标，一直全面、完整执行联合国安理会涉朝决议。“同时，我们反对任何国家在安理会框架外实施单边制裁，尤其反对针对中方实体或个人实施制裁。”
他还说：“中方决不接受日方的错误做法，要求日方立即撤回错误决定。如果日方一意孤行，势必给中日关系和双方在半岛问题上的合作制造重大政治障碍，由此带来的后果要由日方承担。”
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