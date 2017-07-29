中企仍称霸亚洲最佳中小企业榜

美国《福布斯》双周刊网站7月26日发表题为《2017年亚洲10亿美元以下最佳企业：成为经济增长可靠引擎的200家上市公司》的报道称，《福布斯》的年度10亿美元以下最佳企业榜单列出了亚太地区200家收入低于10亿美元的上市公司，反映了它们的营业收入和利润总额增长幅度。今年的入选企业来自13个国家，平均销售收入增长55%，利润率为24%，每股收益增长113%。
报道称，大部分入榜企业因具备全球化思维交出靓丽成绩。在这些中小企业中，只有70家的营收完全来自本地区。提供消费产品和服务的公司在榜单上的排名整体有所上升，显示亚洲正成功转向消费主导型经济。
日本企业上榜数量继续上升，今年有38家企业，几乎为去年的三倍；其中33家的营收完全来自亚太地区。
中国内地、香港和台湾地区去年有130家企业上榜，今年虽然数量出现下降，但仍具主导优势，占上榜企业总数的一半左右。其中一半企业要么去年就已上榜，要么在短暂离开后又重返榜单。
大中华区医疗相关企业今年的表现较去年有所提升。
印度上榜企业数量下降到三家，其颓势源于2013年开始的经济减速。
亚洲10亿美元以下最佳企业榜单选择那些年营收在500万至10亿美元之间的企业。在1.8万家候选企业中，大约有875家符合盈利、收入增长和低负债的标准，最后从中选出200家表现最好的企业。
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