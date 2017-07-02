法国拟关闭17个核反应堆 欲将核能发电比例将至50%

法媒称，在法国生态转型与团结部长尼古拉·于洛看来，要实现2015年通过的能源过渡法的目标，就要“关闭一定数量的反应堆……可能将要关闭17个”。10日，这位部长首次明确表示，目标是从现在起到2025年将法国核能发电的比例降至50%。
据法国《费加罗报》7月11日报道，于洛强调指出：“每个反应堆都有着各不相同的经济、社会甚至安全状况。”政府与核的关键性“约会”将在明年落实数年期能源规划时进行，而且要在法国核安全局就延长运转超过40年的反应堆寿命的条件拿出首个统一意见之后。法国电力公司仅于10日宣称将“遵循数年期能源规划”。
法国总统马克龙及其政府生态转型方程式的三要素（核生产变化、可再生能源生产变化以及消费变化）中，在当前阶段开始落实的只是最后两个。例如，马克龙表示要雄心勃勃地对可再生能源投入150亿欧元资金。
于洛在其气候计划中表示想要简化批准新计划的手续，旨在加快风能和太阳能投入使用的脚步。他还坚持必须让法国在能源消费方面变得更加有节制。
然而，目前核能占法国发电的72%还多，可再生能源的发展速度目前还远不足以弥补差距。
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