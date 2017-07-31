美民众须马上抛弃“5个误解”

美国《军队时报》网站7月27日发表题为《米利：未来战争是漫长的，是地面战争，特别行动拯救不了我们》的报道称，陆军参谋长马克·米利希望美国民众在战争问题上不要再闹笑话，因此，他指出了我们必须马上抛弃的5个“错误认识”。
米利27日在华盛顿全国记者协会向听众们分享了他的观点。以下是他指出的五个错误：
战争将是短暂的
米利说：“过去曾发生过一些短暂的战争，但那是很少见的。大多数时候，战争都比人们在战争刚刚爆发时预想的要长。”
他说，领导人们往往会极力掩盖冲突，把它们描述成“小事一桩”，向所有人保证，很快就会取得胜利。他说：“注意这一点。战争有时有其自身的逻辑，它们会向着令人意外的方向发展。”
你可以从远处赢得战争
扔炸弹已经成为美军打击海外敌人的一种日益常见的方式，但米利认为，没有什么战争能在不兵临城下的情况下，取得决定性战果。
如今打击“伊斯兰国”的行动就是类似的情况。美国和联军部队收复了摩苏尔，但数年的空袭并没有阻止该极端组织前进的步伐，直到地面战争开始，情况才发生变化。
特种部队是无所不能的
米利说：“我为身为‘绿色贝雷帽’而感到自豪，我爱特种部队。特种部队之所以被称为特种部队，是有原因的。他们很特殊。他们从事一些特殊的行动，尤其是具有战略性质的行动。”
他说，他们是世界上最优秀的战士，他们受过最好的训练，但他们不是为了在战争中取得决定性胜利而生的。他说：“赢得一场战争并不是他们的使命。”
陆军创建起来很容易
在连续多年裁军后，陆军今年获得国会批准，将兵力重新扩充到100万人。米利说，这个数字是可行的，但你不可能马上就建成一支高效的军队。
他说：“有人觉得你可以让孩子们参军，让他们在操场上列队走一走，经过6至8个星期的训练，你就得到了一支陆军军队。这是错误的。创建陆军、海军、空军和海军陆战队，都需要大量的时间，尤其是在当今环境下，现在的武器系统都很复杂。”
武装力量是打仗的
米利说：“不。陆军不是打仗的。海军、空军也不是打仗的。打仗的是国家。”
他说，换言之，代表美国去打仗并赢得战争，需要各个方面的共同努力，包括军队、平民和政治官员。
他说：“打仗需要整个国家的共同努力。我们可以迅速地完成一次突袭，这是一回事。但战争是另一回事，它需要全国上下共同作战。”
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