中国经济需警惕三头“灰犀牛”

从表面上看，中国经济前景似乎一片光明，新公布的2017年上半年增速达到6.9% , “好于预期”。但《人民曰报》曰前发表评论员文章，提醒要防范无法预测的“黑天鹅”与可以预测的“灰犀牛”——这两种动物代表了世界第二大经济体所面临的两种风险。
有经济学家和分析师认为，如果得不到妥善解决，这些风险很可能干扰中国经济增长。本文罗列了三头尤其需要关注的大型“灰犀牛”。
一、债台高筑
2008年全球金融危机以来，中国寻求通过廉价信贷剌激增长。这样做是有代价的——中国债务总额与国内生产总值的比值从2008年的156%，上升到去年的268%。国际清算银行认为，这一债务水平大约是一般新兴经济体的两倍。
大部分债务源于中国国有企业和地方政府，这些单位的投资项目无法产生足够的收益。据摩根大通估计，2017年新发行的贷款中约六成将用于偿还往年债务。虽然全面债务危机并不是中国需要立刻面对的威胁，但是债务负担必将拖累经济增长。
二、货币千涸
这些天来，试图把钱带出中国的人超过了带钱进来的人。尽行中国采取了严格的资本账户管控措施，但外汇储备今后不太可能大幅增长，中国货币供应的一大来源由此萎缩。
金融监管部门已经开始收紧表外业务和银行间借贷，预计将导致小型银行的借贷能力下降。凯投国际宏观经济咨询公司中国市场分析师朱利安•埃文斯-普里查德认为，收紧融资渠道很可能导致小型银行面临流动性困境。
三、缺乏法治
长江商学院经济学教授许成钢认为，在中国，比债务增加和高金融杠杆更大的风险是缺乏法治，因为司法公正对于保护金融交易至关重要。
许成钢说:“在法治社会，监管起辅助作用，处于执法中心地位的是独立的法院。但在中国，“监管”一词被滥用了。政府对市场的任何直接干预都被称为监管。如果你要求市场里的所有人都听话，就意味着更大的风险正在酝酿当中。”
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