中国全力打造“欧亚世纪”大棋局

英国《金融时报》网站7月24日发表该报该报专栏作家菲利普·斯蒂芬斯题为《中国的全球雄心》的文章称，2017年1月初，一列满载中国制造商品的货运列车从中国浙江义乌出发。经过约16天时间，穿越哈萨克斯坦、俄罗斯等国后，这趟列车抵达伦敦。虽然尚不清楚这条最新的现代版丝绸之路在经济上是否合算，但重要的是，这趟旅程宣告了中国的地缘政治意图。
文章称，这条货运线不大可能对当前的贸易格局产生决定性影响。但重要的是心理上的作用——一个缩短亚欧之间距离的铁路联络网。这里还有中国的宏伟计划。中国希望消除亚欧两大洲之间的边界，拉近富裕欧洲国家与中国的距离。
文章称，在外交政策圈子中有一种简略的表达方式：把20世纪称为“大西洋世纪”。这种普遍看法还认为，21世纪将属于太平洋。上个世纪，随着欧洲和美国跨越大洋结成联盟，全球财富和权力主要集中在北大西洋沿岸国家。但如今，繁荣和权力已开始向东、向南转移。“太平洋世纪”一词似乎正好契合了中国的崛起。但北京的目标是向西，而非向东。
文章称，中国的“大棋局”隐藏在其“一带一路”构想中——重建全球化早期时代的海上和陆上交通路线。展望未来，中国设想的是这样一个时代：欧亚大陆的广袤大地成为全球力量的重要支点。那么，猜想一下谁将成为核心的欧亚玩家？
文章称，直至今年去世前，曾任美国总统吉米·卡特的国家安全顾问的兹比格涅夫·布热津斯基一直是华盛顿最敏锐的战略思想家。早在1997年，他就写道：“主宰欧亚大陆的国家……将能控制世界最先进和经济最发达的三个地区中的两个——西欧和东亚……欧亚大陆上的权力分配将对美国的全球主导地位和历史遗产产生决定性的影响。”很容易看出为什么他如此担心。欧亚大陆——历史上对这两块大陆的划分更多依据的是传统和文化，而非地理边界——占世界陆地面积的约三分之一，占全球人口的约70%。全球大部分能源及其他自然资源都蕴藏在这里。
文章称，在一些人看来，“一带一路”倡议指向了一堆不同的目标——有经济上的，有战略上的。于是，修建一条穿越缅甸的铁路可以为中国提供一条通向海洋的通道，绕过马六甲海峡这个咽喉要道。在巴基斯坦建一座新的港口，可以让中国直通印度洋和波斯湾。中亚和非洲的大量基础设施项目旨在消化中国过剩的工业产能，并获得原材料来源。中国政府希望通过新的投资渠道扩大其在欧洲的存在。
文章称，上天正眷顾中国。在特朗普主政的白宫，被当做外交政策的好斗孤立主义，为北京提供了放手大干的机会。布热津斯基的担忧是，如果没有一项战略，通过制衡来促进自身利益，美国将把欧亚大陆拱手让给其他国家，并最终成为一个被困于自己所在半球的大国。这样的地缘政治考量在特朗普主政的白宫并未受到重视。北京简直不敢相信自己竟有如此好运。随着美国回撤，中国让外界感受到了自身的存在。突然间，“欧亚世纪”的提法变得有点意思了。
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