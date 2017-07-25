王健林被断融资是习大大裁示　恐引发商界雪崩

《华尔街日报》披露，中国政府多年来一直鼓励本国企业“走出去”，但大型民间企业近年透过举债大肆推动海外并购的行径，如今已引起政府不安，北京高层开始采取行动发出“警告”，最近被银行切断海外并购融资的大连万达集团即是一例。
商界巨震 明星民企成目标
《华尔街日报》引述消息人士报导，先前北京中央下令国有银行暂停授贷给万达集团海外项目，这项决定是经中国国家主席习近平在上月所批示准许。此前对岸媒体不曾报导，中央最高领导人也涉及此事。
消息人士透露，这凸显出北京中央的态度已转变，开始把万达近年一系列海外投资，视为既不理性又报价过高的行为。
在北京整顿目标雷达上的大型民企不止1家，除了万达外，海航集团、安邦保险集团、复兴国际也都在列----而且报导指出，这些企业均以与中央拥有千丝万缕的政治裙带关系而出名。
美国德杰律师事务所（Dechert）驻北京并购事务律师陶景洲说：“这感觉就像一场雪崩，正在商界引发巨震。”
从2015年来，万达、海航、安邦保险、复星国际合计已完成规模550亿美元的海外并购案，占同期所有中国企业海外并购投资的18%。但万达集团董事长王建林近来一改过去几年趾高气扬拓展海外地盘的姿态，开始透过出售资产、偿付银行贷款来收缩自家事业版图。
北京中央严格排查企业海外并购案，无异于发出严厉警告。有些人认为，未来民间企业融资方面的难度将升高，但大型国有企业将因此享有更多金融资源。
北京对民间企业采取更严苛的立场，反映出过去几年大型民间企业等机构的资本实力与影响力不断壮大，已威胁到中央政府对经济的严格掌控。
威胁中央控制力 民企处境恐变艰难
《华尔街日报》指出，北京最近采取的行动，象征着政府与民间部门在关系上的一道分水岭。此前中国国务院总理李克强等官员，均提倡有利新创企业与小企业发展的新文化，但习近平主张应进一步扩大大型国有企业并增强国企对经济的影响力。
根据美国企业研究院（AEI）中国专家史剑道（Derek Scissors），10年前中国民营部门占海外支出比重微乎其微，但到2016年占比已升抵中国海外投资总额的近一半，2017年上半年回落至36.9%。
在北京高层看来，人民币汇率和外汇储备所反映的是人们对中国经济的信心。但过去几年资金不断流向海外以寻求更高回报，为官方调控本币汇率与外汇储备带来压力。中国为稳定人民币汇率已耗费近1万亿美元外汇储备，并导致官方最终强化对资本外流的管制，向所有大型海外投资项目实施严格审查。
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