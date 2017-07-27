印度对包括中国产品在内进口太阳能产品启动反倾销调查

印媒称，印度反倾销和联合关税总局再次开启一项调查，以确定中国大陆、马来西亚和中国台湾向印度倾销的太阳能电池板是否正对印度国内相关行业造成损害。
据印度“雷迪夫”网站7月25日报道，这项调查是对印度太阳能设备制造商协会的一项申请作出的回应。该协会请求对进口商征收追溯性关税，因为进口太阳能电池和组件的倾销对本土行业的发展前景造成了相当大的损害。
2012年也有过类似案件，但政府没有处以罚款。
反倾销和联合关税总局已初步认可了有关这些国家和地区倾销行为的证据。
该局上周五（21日）发布的一份通知称：“所谓的倾销行为与出现的损害之间存在因果关系，这提供了启动反倾销调查的理由。”
报道称，廉价设备进口、特别是来自中国的进口，是太阳能投标报价下降的一个主要原因。由于世界贸易组织的贸易规则的缘故，为国内行业保留的项目数量也有所减少。
一家行业领先的太阳能电池板制造企业的高管说：“因此，在与政府讨论后，我们决定寻求保护，避免廉价进口品抢走我们的市场。”
根据印度《商业旗帜报》记者所看到的申请材料，国内行业声称约有80%的市场被进口产品抢走。印度太阳能设备制造商协会的一名高管称：“我们已经提出来自中国的进口产品比我们产品的价格低40%的证据。现在将由反倾销和联合关税总局来计算损害程度。”
这名高管称：“我们希望有一个快速的解决方案。与此同时，鉴于损害程度较高，我们期待采取一些临时的贸易救济措施。”
报道称，目前印度国产太阳能电池的装机容量约为1386兆瓦。就总体太阳能发电能力而言，超过75%依赖中国产电池，15%依赖美国产品，其余则依赖国内产品。印度的总体太阳能装机容量为1万兆瓦。
第一起倾销案出现在2012年，是针对美国、欧盟、中国大陆、马来西亚和中国台湾提出的。太阳能电池制造商与电子产品生产企业，甚至还有玻璃制造商都要求得到保护，以免受到进口产品伤害。
报道称，印度国内行业当时称，有60%的市场正被进口产品吞噬。2014年，商业部认定美国产品的倾销幅度为50%～60%，中国产品约为100%～110%。
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