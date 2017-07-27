对比歼-10与日本F-2性能：近战前者更有优势

中国首款现代多用途战机歼-10“猛龙”于2005年推出，作为改进型的歼-10B也已经服役。日本的F-2多用途战斗机于2000年开始服役。
三菱F-2战斗机是日本和美国联合研发的多用途战斗机项目的成果。当时“大黄蜂”F/A-18和F-16“战隼”战斗机同时被提议作为研发基础型，最终F-16胜出。当时，这一项目是非常有争议的，许多美国国会议员都对向日本输出先进的战机技术存有顾虑。
三菱和洛克希德公司联合研发的F-2以F-16为基准，并且扩大了其规模。F-2的机翼面积增大了25%，搭载通用电气公司的F-110发动机，以及日本研发的全球首款战斗机载有源电子扫描阵列雷达J/APG-1。F-2装备了三菱AAM-3和AAM-5红外制导空空导弹和AAM-4雷达制导空空导弹。F-2还负责反舰任务，最多能够携带4枚ASM-2反舰导弹。
尽管这样，这种机型还是被认为是一个失败品。F-2的单架成本惊人。其唯一作用就是赋予了日本航空业一个参与战斗机研发计划的机会。
歼-10是中航工业成都飞机设计研究所的成果。歼-10战斗机采用三角翼设计，搭载俄罗斯“土星”科研生产联合体研制的AL-31加力涡扇发动机，拥有11个武器和副油箱挂点。针对空对空作战，歼-10携带有“霹雳”-9红外制导空空导弹和“霹雳”-12雷达制导导弹，以及俄罗斯GSh-23双管机炮。它也可以携带各种激光和卫星制导炸弹。
这两种类型的战机都拥有非常优秀的特性，但是谁更胜一筹呢？F-2的作战半径长达520英里（1英里约合1.6公里），相比歼-10的340英里更有优势。假设两架战机在距离基地相同距离的地方相遇，那么F-2将会有更多的燃料来进行机动和获得更快的速度。而且，歼-10的脉冲多普勒雷达相对陈旧，而F-2则搭载了更现代的AESA（有源电子扫描阵）雷达，因此F-2将可能比歼-10更早发现对方。两架飞机的重量大致相同，但是F-2的推重比要略胜一筹。
然而，故事并未到此结束。双方都在分别升级歼-10和F-2。中国已经开始生产歼-10B。B型号搭载了改进版的AL-31FN发动机，具有更完善的推力和作战半径。进一步的改进还包括一个相控阵雷达和用于近程空对空交战的红外线探测与追踪装置（IRST）。
鉴于日本的F-2已经停产，所以重点是升级现有的飞机。F-2正在接收新数据链和新的雷达——J/APG-2，这将与AAM-4B空空导弹相配合。
日本的F-2在远距离格斗中更具优势，能够超视距发射AAM-4B导弹，然后“转身并加速”撤退。得益于其数据链路，F-2各单位将能够相互协调，令这些远程攻击发挥最大功效。虽然中国的新型相控阵雷达可能更先进，但日本在雷达领域有着长期的经验。
另一方面，如果歼-10能够拉近作战距离，那么红外搜索和跟踪能力将会使得中国战机在短距离战斗中占据优势。
文章认为，歼-10和F-2均有着各自的优势和不足。远程作战，F-2将会极度压缩歼-10的生存空间。近距离作战，形势将会逆转。
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