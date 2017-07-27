美研究团队找到新方法 制造人体抗体只需几天

外媒称，美国一个研究团队成功找到一种可在实验室中迅速制造出特定人类抗体的方法，或将有助于抗击各种传染病以及癌症等其他病症。这一最新研究成果日前刊登在美国《实验医学杂志》月刊上。
据埃菲社7月24日报道，科学家指出，这一新成果或将加快抗体的生产速度，可应对一大批疾病并为新疫苗的研发提供帮助。
带头开展这项研究的英国弗朗西斯·克里克研究所博士法昆多·巴蒂斯塔指出：“新发现的方法将能缩短在试管中制造人类抗体的时间，无需进行疫苗接种或使用新感染人群献的血。”
迄今为止，研发疫苗的方法都是以对疾病进行采样为基础，让病毒在原代细胞中生长来生成抗原，即从感染病毒的捐赠者身上取样，然后从相关细胞中分离出抗原。巴蒂斯塔领导的研究团队在实验室内成功复制了这一过程。
不过，除了要与特定抗原相遇外，细胞还需要第二个刺激信号来形成抗体，这可以通过由CpG寡核苷酸刺激TLR9蛋白来实现。
为此，科研人员利用以负载CpG寡核苷酸和合适抗原的纳米颗粒渗透细胞的技术，成功在实验室内实现了只用几天就制造出特定抗体的目标。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost