从空中支持到前线协调！揭秘美军在摩苏尔之战中重大作用

美国《星条旗报》网站7月1日发表题为《在摩苏尔之战的最后阶段，美军发挥了更大的作用》的报道称，在伊拉克总理宣布“伊斯兰国”的统治区完蛋一天后，美国陆军上校帕特·沃克带着十几个兵组成的一个小分队，驾驶着两辆没有标志的装甲车，穿梭在摩苏尔西部，提醒伊拉克军队注意一个迫在眉睫的威胁：己方炮火。
在1日上午发动总攻将“伊斯兰国”武装残余赶出摩苏尔之前，这位美国上校与伊拉克陆军、特种部队和联邦警察部队的将军们已经进行了紧急会谈。
在这次战斗中，美军的角色越来越突出。美军指挥官曾经一度主要局限在戒备森严的伊拉克基地工作，现在带着小队人马开进摩苏尔，到处穿梭，贡献情报，对攻击方案提出建议。这表明，在收复这个伊拉克第二大城市的行动中，美国在伊拉克的作用在不断深化。
沿着这座城市的主要大道，在百姓的车流中穿梭，沃克的车队只能看到空袭和炮火打击后地平线上升起的滚滚浓烟。他解释说，新的战斗空间和通信联络不畅，意味着伊拉克地面部队被己方的非精确炮火误炸的可能性越来越大。
沃克说：“我们在帮助（伊拉克部队）看到他们不同部队之间的分界线……帮助他们弄清楚自己所在的位置以及可能在迅速变化的战况。”
一整天，沃克穿梭往返于基地之间，深入摩苏尔城中会见伊拉克指挥官。虽然在很多次与“伊斯兰国”的战斗中，以美国为首的联军通过空袭密切支持伊拉克部队，但是摩苏尔战斗是美军第一次公开与伊拉克部队联手打地面战，距离前线只有几公里。
沃克是美国第82空降师第2旅战斗队的指挥官，1月份被派到伊拉克。他说：“这是一场非常残酷的近战。子弹不足时，（伊拉克）指挥官就想借助于烈性炸药，可能要用迫击炮或大炮……因此弄清楚敌方在哪里向来是第一位的，既要对目标造成致命性打击，又不能误伤己方的部队。”
伊拉克军队的各支部队长期以来存在协作问题。虽然摩苏尔战斗由联合作战司令部和总理牵头，然而地面部队的指挥结构、水准和文化背景各不相关。摩苏尔战斗是伊拉克陆军、联邦警察部队和特种部队这三支部队首次在城市环境中联合作战，他们独立作战时曾经遇到过致命挫折。
报道称，美国第18空降军预计9月份完成为期一年的领导打击“伊斯兰国”的任务，返回布拉格堡。
斯蒂芬·汤森中将说，那时伊拉克城市摩苏尔肯定已经获得解放。他相信，叙利亚的拉卡同样已经解放，或者即将解放。
汤森6月26日在巴格达接受《费耶特维尔观察家报》记者的采访时说，“伊斯兰国”被击败已经近在眼前。
不过，身为第18空降军指挥官、多国联合特遣部队——“内在决心”行动指挥官，汤森说，他希望美国领导的联军在将“伊斯兰国”赶出伊拉克后，继续在伊拉克发挥作用，与伊拉克军队合作，确保后者得到训练，能够应对国内的威胁。
如果这样做的话，那将与几年前的情况完全不同。美军在2011年撤出伊拉克，2014年返回伊拉克。
在这期间，伊拉克政府基本被“伊斯兰国”的武装分子完全压制。
汤森说：“以前的情况我们见过了。现在我的想法是换换办法。”
这位将军说，让剩余军队继续驻扎符合伊拉克政府、美国政府以及联军各方的最大利益。
他说，他们从“伊斯兰国”组织手中夺回了数万平方公里的领土，解放了数十万民众。
现在，布拉格堡的军人正在协助训练从得克萨斯州胡德堡前去替换他们的部队。
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