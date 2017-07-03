西方专家称近期中国经济表现远超日本

英媒称，6月30日，东海两岸发布的经济情况截然不同。中国报告称工厂产出连续第11个月增长，而日本则表示，其5月工业产量下跌比2011年3月大地震以来的任何时期都快。
据英国《泰晤士报》网站7月1日报道，中国国家统计局数据显示，中国6月制造业采购经理人指数（PMI）为51.7，高于5月的51.2。
分析人士对这些数字持谨慎态度。英国凯投国际宏观经济咨询公司驻新加坡经济学家朱利安·埃文斯-普里查德表示：“我们担心过于信任官方PMI，因为它们经常提供错误信号。”
澳新银行研究部驻香港经济学家贝蒂·王指出：“包括原油、化工、非金属矿物等传统领域6月继续收缩。我们认为，即使6月PMI高于预期，第二季度国内生产总值的下滑也不可避免。”
不过法国农业信贷投资银行驻香港分析师达留什·科瓦尔奇克表示：“经济态势依然强劲，未来几个季度顶多逐步放缓。中国的表现很好。”
日本的表现则相当不好。除了工业数据疲软外，5月家庭开支也下滑，日本银行2%的通胀目标似乎难以实现。能源开支是推动少许通胀的唯一力量，最近油价下跌以及极为缓慢的工资上涨将进一步给通胀预期蒙上阴影，并迫使央行7月再次下调通胀预期。
东海东京调查中心经济学家武藤广明（音）说：“看起来生产将进入停滞期。如果生产疲软，消费者开支也不可能强劲。日本银行可能要降低消费者价格预期。”
日本经济产业省的数据显示，5月工业产量下降3.3%，降幅超出预期，因为库存过高，汽车制造商和建筑机械制造商削减了产量。贸易官员称，部分资本货物制造商从海外订购的零部件减少了。
对日本决策者来说，产量下降是个坏消息。他们原本寄望于海外需求强劲来促进公司利润和工资提高，并最终增加消费。
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