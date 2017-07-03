美企用高尔夫球车送快递引发质疑

美媒称，联合包裹运送服务公司（UPS）每年运送近50亿个包裹，使用的运输工具包括大型喷气式客机和混合动力货车，有时候是无人机。但在其大本营之一的肯塔基州，采用高尔夫球车这种不那么酷炫的运输工具触动了司机们的神经。
据美国《华尔街日报》网站6月30日报道，由于肯塔基州通过了一项新法律，允许送货司机在公路上使用高尔夫球车，UPS可以在该州使用这一交通工具运送包裹。该公司计划主要在冬季假日期间，使用改装高尔夫球车补充其棕色的运货卡车车队，这个时期每日送货量可比平常水平高出三分之二。
但反对该法规的工会领袖认为，让高尔夫球车与轿车和卡车共同行驶在公路上会将员工置于危险境地。他们反对的理由还有，UPS高尔夫球车司机的工资低于一般的卡车司机。
UPS发言人格伦·扎卡拉表示，这类高尔夫球车相比球道上行驶的那些，已经过重大改装。这种球车可以是封闭式的，内部可加热，有转向灯、安全带和一个标示其为低速车辆的徽章。
这种高尔夫球车改装成一辆平板挂车的形式，或者后部拖着一个可装包裹的挂车，将由兼职司机驾驶。高尔夫球车的时速一般不超过24公里，并且仅被允许在住宅区和限速56公里的公路上行驶。
扎卡拉表示，使用高尔夫球车将在假日期间给UPS带来更多灵活性，而不必购买新的运货卡车或货车。UPS表示，这种电动高尔夫球车充一次电可行驶40至64公里。
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