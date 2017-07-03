西方央行“紧缩风”引市场恐慌 债市持续遭抛售

外媒称，全球债券跌势6月30日延伸至亚洲市场，将日本基准10年期国债收益率推升至3个多月来最高水平。西方国家央行纷纷暗示，经济已足够强劲，可以缩减货币刺激政策。
据美国《华尔街日报》网站6月30日报道，日本长期国债收益率30日普遍走高。基准10年期国债收益率升至0.085%，有望收于3月15日以来的最高收盘水平。债券价格和收益率走势相反。
30日，澳大利亚10年期国债收益率从29日的2.588%升至2.608%，上一周五报收2.387%。韩国基准10年期国债收益率从29日的2.184%升至2.215%，上一周五报2.129%。
30日债券市场延续了欧洲央行行长德拉吉27日讲话所引发的跌势，他当时暗示欧洲央行可能将开始缩减其债券购买计划。在英国和加拿大央行行长讲话暗示正考虑加息后，债市持续遭抛售。
澳新银行驻新加坡资深亚洲市场策略师伊雷娜·陈（音）称，如果更多央行表达偏紧缩立场，债市抛售还将加剧。
韩国央行此前称，如果经济继续复苏，该行可能会调整其宽松立场。澳大利亚央行将于7月4日召开会议。不过，作为日本国债大买家之一的日本央行已表示，不会匆忙退出宽松货币政策。
另据英国《金融时报》网站6月30日报道，债券市场的全球抛售蔓延到了股市，人们担心，全球各大央行实施宽松货币政策的后危机时代即将结束。
尽管债券收益率仍处于极低水平，但欧洲央行、美联储、英国央行及加拿大央行近期的言论已让许多投资者相信，利率处于历史低位和央行史无前例购买国债的时代将很快告终。
此类担忧引发了债券市场不断加剧的抛售，并于6月29日蔓延至全球股市，导致欧洲股市出现自去年9月以来的最大单日跌幅，同时美国标准普尔500指数出现一个多月以来的最大跌幅。
主要的驱动因素是欧洲央行行长德拉吉27日发表的言论，他称欧元区在走向“通货再膨胀”。此番言论让一些交易员确信，德拉吉正计划“逐步缩减”其每月600亿欧元的债券购买计划。
虽然欧洲央行已在想方设法消除人们的这些担忧，但投资者仍然担心，始于全球金融危机期间、旨在遏止“大衰退”的超宽松全球货币政策如今即将走向终结。
大西洋信托首席投资官戴维·多纳伯迪安说：“这引发了对于欧洲是否会像美国在2013年那样经历一场‘缩减恐慌’的担忧，当时仅仅是拟收紧刺激政策的信号便引发了债市和股市恐慌。”
全球股票、债券和大宗商品昨日遭遇突如其来的抛售，其中新兴市场所受的打击最为沉重。人们担心，随着美联储准备放缓资产购买，世界将进入金融动荡的新阶段。
欧洲主要股指英国富时300指数下跌1.4%，跌至4月24日以来的最低水平，而美国标普500指数午后下跌0.9%，能源和金融股的小幅上涨减缓了跌势。
随着投资者寻求避险，美国国债的抛售有所放缓，但欧洲债券市场遭遇抛售。德国、法国和英国的10年期国债收益率均出现攀升，英国国债收益率升幅最大。英国央行行长马克·卡尼近日也暗示正准备加息。
一些分析师和投资者确信，2018年将成为全球货币政策宽松浪潮消退的一年，原因是美联储计划开始缩减因量化宽松政策而膨胀的资产负债表规模，以及欧洲央行和英国央行预计将缩减刺激措施。
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