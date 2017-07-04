马克龙或联手特朗普对付中国

北约国家与中国的关系进入困难期。华盛顿对北京无力影响朝鲜政策感到失望。布鲁塞尔对中国厂商倾销不满，考虑实施经济制裁。法国新总统马克龙成了中国当局的对手，表示反对国际贸易中的“丛林法则”。曾作为全球竞争支持者的马克龙发生了出人意料的转变，提议授权欧盟控制对欧大型投资，即对中国进行限制。德国对他予以支持。
马克龙在欧盟领导人峰会期间变成了北京的反对。支持马克龙的柏林对中国企业收购瑞士先正达公司反应强烈。路透社报道说，这笔交易试图将欧盟技术转移到西方世界之外，欧盟内的领导国家希望控制这类协议的签署。
马克龙把牺牲中国利益对市场机制进行限制称为防范“全球化混乱”的条件。他表示：“我支持自由贸易，但不应天真。”经济统计数据支持法国领导人的观点。过去一年中，中国对欧洲国家投资增加了 77%，而欧洲对中国的投资却反而降低了。欧洲经济学家认力其中原因是北京未向外国人提供自由收购中国企业的机会，而中国人却能自由收购海外企业。
对于双边贸易中的不平等(或者说欧洲人认为的不平等)，欧盟打算通过关税来弥补。欧盟已批准对中国钢材采取新的限制措施。欧洲国家还表示，不打算承认中国在世界贸易组织中的市场经济地位。
马克龙对中国的发难在时间上与美中关系变冷相重合。美中4月商定共同对朝鲜试压以解除其核计划。路透社称白宫对取得的进展不满，指责中国不愿强迫朝鲜让步。双方合作刚启动便出现矛盾，或许令特朗普重回先前的反华论调。他在经济和军事领域所采取的措施证明了这一点。
白宫证实，打算在印度洋与东京和新德里进行联合军演，而中国未获邀清。美中关系危机还可能外溢至经济领域。与欧洲人一样，美国人也在研究对在他们看来过于便宜的中国钢材加以限制。美国与欧盟同步反华的举措证明，中国在西方国家之间打楔子的政策暂时未获结果。这种情况令北京气恼，毕竟在今年5月它曾获得战术成功。
当时在华盛顿退出巴黎气候协定的背景下，中国和欧盟就全球变暖问题达成相互谅解，显示出彼此靠拢反美的可能。在2月的慕尼黑安全会议上，中国和欧盟也协同行动，共同谴责了特朗普的保护主义思想。但对于包括中国倾销在内的经济问题，中欧双方当时和现都未能拉近立场。
当欧洲舞台上出现了新玩家马克龙之后，北京也许把主要希望寄托在南欧与东欧身上，这些地区的多个国家近年来极度依赖中国投资。中国希望葡萄牙、希腊、瑞士和西班牙的阻挠可以让其避免来自欧盟的制裁。与此同时，马克龙把手伸给了特朗普，声称其在叙利亚问题
上与美方立场一致。7月14日法国国庆节当天，两位领导人将出席香榭丽舍大街的阅兵。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost