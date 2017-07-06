伦敦万人游行要求首相辞职

作为“多一天也不要”抗议活动的一部分，上万名抗议者今天在伦敦市中心举行游行以抗议保守党政府。据组织方反紧缩人民大会说，有上万人参加了此次游行。游行队伍从位于波特兰街的英国广播公司大厦外开始，然后前往议会广场，聆听了工党领袖杰里米·科尔宾等人的演讲。
抗议者手持写有反对财政紧缩和保守党等标语的横幅，比如“紧缩会杀人”和“把保守党踢出去”等。当游行队伍在首都街头行进时，可以听到人民高喊“多一天也不要”的口号。在议会广场对游行群众发表演讲时，科尔宾对保守党进行了抨击。本周，保守党先是燃起了人民对于公共部门的薪酬上限可能提高的洗完，随后又浇灭了人们的希望。投票否决了工党提出的修正案。修正案要求取消2012年时任财政大臣乔治·奥斯本规定的公共部门薪酬每年涨幅不超过1％的上限。
面对数千名高喊科尔宾名字的抗议者，这位工党领袖说：“我要对北爱尔兰及其他地区的所有公共部门员工说，不要对这些人抱有任何幻想。当他们启动紧缩计划时，他们是认真的，而且打算继续下去。”他说：“我们社会的贫富差距将继续扩大，底层民众将更加贫困，我们在一个文明社会中所需要的地方政府。医疗、教育及其他所有领域将更加缺乏资金。”科尔宾还对保守党议员的“伪善”提出了批评。
此前，保守党议员对应急部队应对近期恐怖袭击和格伦费尔大楼火宅的工作予以了表扬。科尔宾说：“政府大臣及其他人在下议院的会议厅里排队表扬应急部队，然而第二天又拒绝了提高薪酬上限，给他们降工资。这是彻头彻尾的伪善。”一些音乐界人士在游行集会上进行了表演。他们的表演被示威者在推特上用“多一天也不要”的标签广为传播。
工会用大巴将来自伯明翰。利兹、曼切斯特、纽卡斯卡等英国各地的抗议者运送至此。组织此次游行的反紧缩人民大会邀请民众参与抗议一个“致力于紧缩、削减和私有化”的政府，还说此次游行旨在“为所有人争取体面的医疗服务、教育系统、住房、工作和生活水准”。在抗议期间，抗议者为格伦费尔大楼火宅的遇难者默哀一分钟，并未应急部队鼓掌一分钟。大批警察出现在抗议现场，议会大厦周围的部分道路禁止车辆通行。
【路透社伦敦7月1日电】据《观察家报》报道，英国首相特蕾莎·梅正在面临来自内阁大臣的压力，他们要求终止政府的经济紧缩政策，而新的名调显示梅的支持率已大幅下滑。据报道，卫生大臣杰里米·亨特希望政府停止让护士收到公共部门加薪上限的限制，这一上限低于通胀速度；而教育大臣贾斯廷·格里宁则希望为学校投入更多资金。反对党在上个月的选举中表现优于预期。工党承诺采取措施，取消公共部门加薪1％的上限。奥皮纽姆咨询公司新近为《观察家报》进行的一项民调显示，梅的支持率目前比反对率低20个百分点，而她在今年4月的支持率比反对率高21个百分点。
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