中国新型海监机服役 港媒：全天候运作 可监视整个南海

香港《南华早报》网站7月2日发表题为《拥有30米翼展、2450公里续航能力，这架侦察机可以监视整个南海》的报道称，新的中远程海上侦察机的启用，将让中国的海上监视能力提高到前所未有的高度，尽管专家们对于中国的邻国如何看待这种飞机意见不一。
6月26日，B-5002在国家海洋局南海分局开始服役。B-5002是国家海洋局海监机队中最大、装备最好的飞机。
中国海洋新闻网报道说，这种飞机翼展大约30米，最大续航能力2450公里，因此它有能力（至少理论上）监视整个南海，并对南海发生的事件作出反应。
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院海事问题专家高瑞连说，B-5002将重新界定国家海洋局的侦察能力。
他对《南华早报》的记者说，目前改装后的运-12轻型海监机在航程、自持力和载荷方面都有限，B-5002则能到海上更远处进行巡逻，巡逻时间也可以更长。
高瑞连说：“有了这种新型飞机，中国就有了更多灵活性，以对地区海上安全作出贡献。”
高瑞连说，B-5002的关键技术之一是一个“传感器组”，它包括水面搜索雷达和光电探测能力，这使得B-5002能在各种天气和能见度条件下运作，无论白天还是夜晚都能运作。
根据中国的海事法规，B-5002归为民用飞机，它不能进行武装，它的传感器优化后用于监视而不是作战。高瑞连又说，它的主要功能将是保护海洋环境、岛屿勘探和海上搜救。
生活在北京的军事专家李杰说，B-5002的主要好处之一是，它会让中国采取一种更加微妙的方式来监督和捍卫它的海上利益。
他对《南华早报》的记者说：“如果中国在南海部署一艘战舰来执行监视任务，它会招来很多批评，并在本地区加剧紧张。”
他说：“相反，如果它使用B-5002来发挥监督作用，它能更好地履行职责，并且不会引发不安。”
他说，不管怎样，B-5002将为北京海上执法机构提供极大的支持。
他说：“中国海岸警卫队——它在争议海域一直处于行动前沿——将获得更好的空中支持。”
一架B-5002侦察机的制造成本大约为1亿元人民币（1480万美元）。它基于本土开发的新舟60飞机。
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